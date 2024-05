Vision Pro para usuarios de anteojos: las lentes de visualización originales de terceros



Mientras que con los cascos de realidad virtual como Metas Quest 3 puedes usar las gafas debajo de los cascos con relativa facilidad, esto es imposible con el Vision Pro de Apple. No sólo las limitaciones de espacio son un problema, sino que lo son especialmente con el seguimiento ocular, que ya no funciona con gafas. Por eso Apple ofrece las llamadas entradas ópticas, que la empresa fabrica Zeiss en China. Están disponibles como gafas de lectura o con graduación individual. Los llamados lectores cuestan 100 dólares, mientras que los insertos ópticos con prescripción individual cuestan 150 dólares.

Zeiss y los valores

Elegimos inserciones ópticas. Llegar a este asunto no es tan fácil, como ya explicamos en un artículo anterior. Debe tener receta médica de un oftalmólogo estadounidense. También hay otro problema: Zeiss no produce todos los puntos fuertes y algunos de ellos están “fuera del alcance” del Vision Pro. Especialmente en el caso del astigmatismo, los valores de Zeiss pueden rechazarse. Dado que no se proporciona ninguna información específica sobre las zonas donde se pueden ubicar las entradas visuales, esto puede convertirse en un juego de ping-pong: se piden las gafas a través del sitio web de Apple, se carga una receta (si es necesario, ajustada hacia abajo por un médico) y luego Esperando un correo electrónico de Zeiss con rechazo o aprobación. Las entradas ópticas, al igual que el propio Vision Pro, se entregan únicamente a direcciones de EE. UU. No se espera que Vision Pro llegue a Europa, incluida Alemania, hasta junio como muy pronto, pero eso aún no es oficial.

Configuración en Vision Pro

Una vez que se aprueba una receta, se tarda unos 10 días en prepararla. La entrega corre a cargo de Zeiss y el embalaje es el típico de Apple, incluidas instrucciones fáciles de entender. Si se desea, también se pueden grabar los insertos ópticos, por ejemplo, para que no se mezclen si en una familia hay varios. Están marcados a izquierda y derecha. Los imanes de Vision Pro sujetan los insertos y los mantienen en su lugar. La configuración es simple: después de ingresar e ingresar el PIN de su dispositivo, debe usar Vision Pro para ver el código impreso en el paquete de los insertos ópticos. A esto le sigue una nueva configuración para el seguimiento de manos y ojos, que ya resulta familiar en el funcionamiento sin gafas. Por último, también se debe volver a implementar la protección biométrica de la identidad visual, ya que esto está claramente cambiando debido a las gafas.

Para los usuarios de gafas que hasta ahora tenían que usar el Vision Pro sin lentes, las entradas ópticas están viviendo una especie de despertar: las pantallas OLED 4K por fin lucen nítidas. Esto se aplica no sólo cuando se ven bellos entornos o películas, sino especialmente cuando se utiliza la pantalla virtual de Mac, que puede utilizar para incorporar su PC a Vision Pro. Realmente puedes sumergirte en los auriculares, incluso si pierdes brevemente la noción del espacio y el tiempo.

Alternativa de Alemania

Si posee un dispositivo Vision Pro pero no tiene la oportunidad de realizar el proceso de inserciones ópticas de Apple en los EE. UU., también puede utilizar una alternativa de Alemania: Optometrista de Realidad Virtual, que se especializa en este tema y ya ofrece gafas para muchos auriculares, ha comenzado recientemente a trabajar en el sector Apple. Las gafas también provienen de Zeiss, y son de mayor calidad y más configurables que las que vende Apple. Además, no es necesaria prescripción médica, son suficientes los valores de un examen ocular o de un oftalmólogo. Pero un inconveniente es que actualmente no existe un código de configuración. La configuración se realiza manualmente, incluido el nuevo seguimiento de manos y ojos. Esto causó problemas con nuestras lentes de prueba, que estaban destinadas principalmente a corregir el astigmatismo severo, y el proceso no se completó. En estos casos, que se dice que son raros, la empresa ayuda y recupera las gafas. Según la empresa, esto no debería suceder con prescripciones habituales como la miopía. Durante el uso, hubo algunos artefactos y “destellos” que no notamos con las Apple Glasses originales. Esto también puede tener algo que ver con el proceso de configuración.



