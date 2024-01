“Tal vez esto abra los ojos de algunas personas”.

tz consumidor

Los carteros a menudo tienen que aguantar muchas cosas. Además del trabajo duro, a veces también hay destinatarios enojados y frustrados. Esto ahora se está discutiendo en Facebook.

MÚNICH – En las redes sociales siguen apareciendo fotografías de ubicaciones inusuales de paquetes. Los destinatarios de los paquetes suelen quejarse del correo. Pero ni siquiera los transportistas de paquetes lo tienen nada fácil.

El cartero se queja en Facebook: “Tal vez esto les abra los ojos”.

Una trabajadora de entrega de paquetes escribió su historia en Facebook y espera que algunos destinatarios del paquete la entiendan. “Voy a dejar algo fuera por un momento”, comenzó su publicación. “Ninguna empresa funciona siempre sin problemas, ya sea UPS, DHL, etc., y siempre hay ovejas negras, pero la mayoría esconde a todos bajo la misma alfombra”. Desde su perspectiva, los destinatarios no deberían mirar a todos los transportistas de la misma manera, sólo porque tuvieron una mala experiencia.

Como escribió un repartidor de paquetes en Facebook: “Mucha gente ni siquiera sabe lo que hacemos”. En particular, si los paquetes o cartas no se entregan el día anunciado, los mensajeros a menudo tienen que lidiar con destinatarios que no comprenden. “Por supuesto que elegimos el trabajo, pero aún así nos alegra saber que nos agradeces”. Según cuenta en la foto publicada, estuvo todo el día afuera a una temperatura de cinco grados bajo cero. “Tal vez esto abra algunos ojos”.

Usuarios de Facebook expresan su comprensión por el empleado de reparto de paquetes

Ese día, a pesar de lo que ella dijo, el cartero no pudo entregar todos los paquetes y cartas después de una jornada de once horas. “He hecho mi camino y fácilmente me quedan 3 cajas de cartas y envíos, pero en algún momento cada persona y cada cuerpo necesita un descanso”. Parcel Carrier cree que “muchos destinatarios subestiman el trabajo de los mensajeros” y que, a pesar de las circunstancias difíciles, siempre hacen lo mejor que pueden.

El empleado de entrega de paquetes encontró algo de apoyo en los comentarios de Facebook. “No todo el mundo quiere hacer un trabajo como este. Nuestro repartidor habitual de paquetes también es muy bueno”, comentó un usuario. “Y eso tiene que ver con el bajo salario”, escribió otro usuario. “Aquellos que se quejan deberían simplemente correr/viajar contigo”. por unas pocas semanas. Luego les extraen rápidamente los dientes”.casi)