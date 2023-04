Tatarski como el próximo maestro? Cómo Putin usó una vez el “terrorismo” para lograr un gran avance

Página principal Política

En Rusia se habla de “terrorismo” – y esto preocupa a los observadores: Vladimir Putin ha construido fuerza y ​​represión sobre este término antes.

FRANKFURT – Un presunto ataque en el centro de San Petersburgo mató al bloguero de guerra Vladlen Tatarsky el domingo (2 de abril). Parece concebible que habrá más conmociones y ondas de presión en la sociedad rusa. Porque el Kremlin acusa, entre otras cosas, de este acto a la oposición que rodea al encarcelado Alexei Navalny. La política que involucra terrorismo real o percibido tiene una larga historia bajo la presidencia de Vladimir Putin. Según los críticos, es incluso la piedra angular de su autoridad.

El asunto Tatarsky: los humos de Medvedev: ¿qué tiene en mente el Kremlin?

En este sentido, los comentarios en los días posteriores al ataque pueden hacer que la gente se levante y tome nota. “El terror ha vuelto a nuestras calles, a nuestras ciudades”, anunció Dmitry Medvedev en Telegram. La antigua esperanza de las fuerzas más liberales de Rusia ha llamado la atención en la guerra de Ucrania, sobre todo como remitente de las amenazas más peligrosas. Esta vez, también, disparó contra la oposición y Occidente. La “oposición irregular” respaldada por Occidente está en guerra contra su propio pueblo. Serán “eliminados”.

Occidente se ha acostumbrado durante mucho tiempo a las desvergonzadas comparaciones con animales y las severas declaraciones de los labios de Medvedev. Sin embargo, las preguntas siguen sin respuesta: ¿Han insinuado los de línea dura una nueva escalada en la lucha contra los críticos en el país? ¿O nuevos argumentos para un ataque a Occidente?

El ascenso de Putin al poder: Chechenia, terror, reestructuración totalitaria

El uso por parte de Putin de una supuesta amenaza interna para luchar contra sus oponentes no es nada nuevo. El jefe del Kremlin también desplegó una operación militar sobre esta base. La palabra clave es “Chechenia”. Los atentados de Moscú de 1999 fueron atribuidos por el Kremlin a terroristas chechenos. Como resultado, Putin montó una “ola patriótica” hacia una “popularidad imbatible”. el tiempo Fue analizado en 2007. Y a Putin le gusta apegarse a las estrategias que alguna vez tuvieron éxito, señala Leonid Volkov, cercano a Navalny, en su libro “Putinland”. La guerra de Ucrania, como una versión nueva y ampliada de la anexión de Crimea, también podría haber seguido un patrón de promoción de la política interna, aunque no con el resultado previsto.

En todo caso, el ascenso de Putin, así como la creciente represión, están íntimamente relacionados con el tema del “terrorismo” y Chechenia. En 1999, Putin todavía era primer ministro y bajo este lema libró una guerra sangrienta en la república separatista. Al año siguiente, fue elegido presidente y tomó medidas contra, entre otras cosas, los medios de comunicación impopulares en Rusia. En el país y en el extranjero, había dudas sobre los resultados de la investigación sobre los mortales atentados con bombas en los edificios de apartamentos. Nunca fueron exonerados: el gobierno suprimió más investigaciones; Perecieron miembros de una comisión parlamentaria de investigación, incluido el liberal Sergei Yushenkov.

Después del 11 de septiembre de 2001, Putin intensificó la retórica “terrorista”, como se informó en el anuario de la OSCE de 2004. En ese momento, Putin todavía mostraba solidaridad con Estados Unidos, pero advertía contra el fundamentalismo islámico. Mientras tanto, su gobernante actual, Ramzan Kadyrov, así como el propagandista del Kremlin, pueden llamar a la “yihad”.

Putin y el terrorismo: un “pretexto” para recortes y signos de interrogación sobre el FSB

Otro revés para los derechos civiles en Rusia se remonta a 2004. Después de una ocupación escolar y una sangrienta crisis de rehenes que dejó más de 330 muertos en Beslán, en Osetia del Norte, Putin restringió los derechos de las regiones de Rusia y también canceló las elecciones para gobernador, según Volkov. en puro “pretexto”: “Con lo que Putin necesitaba alguna razón, declaró sin más que los gobernadores deben ser utilizados centralmente, y uno puede garantizar una mayor estabilidad en el país”. Al igual que Volkov, el ex oligarca Mikhail Khodorkovsky ve las “reformas” de la época como un paso importante hacia el poder indiviso de Putin en el país. Putin también cambió la ley electoral de la Duma con referencia al “terrorismo”.

Vladimir Putin en 2004 en su camino hacia los heridos en la crisis de los rehenes de Beslan, y hacia nuevas represiones en Rusia. © Imago Stock y Gente / Itar-Tass

También hubo signos de interrogación en el caso de Beslán: según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no está claro si los secuestradores o las fuerzas de seguridad dispararon contra las víctimas. En 2002, ocurrió un desastre de rehenes muy similar en el Teatro Dubrovka de Moscú, en el que murieron al menos 170 personas, en parte debido al uso de gas anestésico por parte de las fuerzas del FSB. Putin se benefició en las encuestas de opinión. Sin embargo, las especulaciones sobre la participación del FSB ya en 1999 no se han corroborado hasta el día de hoy. Hay acusaciones similares no verificadas nuevamente esta vez.

¿Quién mató a Tatarsky? Es posible que los servicios de seguridad de Putin estén bajo presión y estén buscando “ventajas políticas”.

Los observadores ahora esperan, como mínimo, restricciones más estrictas a la sociedad civil. El líder de la oposición, Maxim Resnik, dijo: “Está claro que con este incidente, las autoridades harán todo lo posible para maximizar la represión”. Canal americano de Europa del Este radio libertad. Sin embargo, no consideró el asesinato como un acto dirigido con este motivo ulterior.

El analista político ruso en el exilio Fyodor Krasheninnikov evaluó la situación allí de manera similar. Él cree que los servicios de seguridad rusos están bajo presión porque no pudieron evitar el ataque en la ciudad natal de Putin. Pero esto no excluye los intentos de obtener “ventajas políticas”. Preocupación de Krasheninnikov: Moscú ahora podría detener a personas no deseadas como “terroristas”, incluso con la más mínima conexión con Alexei Navalny. “Claro que esto me preocupa mucho”, enfatizó el experto. El Kremlin había acusado a la sospechosa, Daria Trepova, de tener vínculos con Navalny y la acusó de “terrorismo”.

Stalin como modelo para los próximos pasos de Putin: analistas en el exilio esperan “represalias” en Rusia

Por cierto, Krasheninnikov también ve paralelismos con un caso más reciente: en 1934, un miembro del Politburó, Sergei Kirov, también fue asesinado en San Petersburgo. El motivo seguía sin estar claro, pero el dictador Joseph Stalin usó el caso para justificar una mayor represión en la Unión Soviética. La afición de Putin por la historia rusa y soviética un favor. Andrei Kolesnikov, colega profesional de Krasheninnikov en VI radio libertad– modos.

Mientras tanto, los llamados a una respuesta dura cayeron rápidamente en terreno fértil entre los bloggers de guerra y los intransigentes. Sin embargo, el caso Tatarsky también podría revelar riesgos para Putin: el periodista Ewan MacDonald cree que el ataque es más que ” Indica cuánto ha debilitado la autoridad de Putin su desastrosa guerra(Frente Nacional)