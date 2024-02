Taylor Swift ama a toda la familia Teddy Bear: estrella estadounidense y Kelces | entretenimiento

Sie ist 34 Jahre alt, Milliardärin und hat ihren eigenen Teddy-Bären – der ist 1,96 Meter groß, knapp 114 Kilo schwer und frisch gekürter Super-Bowl-Gewinner! Die Rede ist, na klar, von Taylor Swift und ihrem Freund Travis Kelce (34). BILD stellt den Footballer und seine Familie vor.

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit Sommer 2023 ein Paar Foto: Getty Images

Laut US-Medien wird „Teddy Bear“ – wie Travis von Fans genannt wird – seine sportfreie Zeit nach dem Super Bowl nutzen, um seine Freundin bei Konzerten zu begleiten. Hier tauschen die beiden dann die Rollen: Statt Taylor Swift als Zuschauerin beim Football-Spiel dürfen wir den Muskel-Riesen im Stadion als Zuhörer im Publikum erwarten. Mit Bier und guter Laune.

Auf der Bühne eine Wucht: Taylor Swift kommt im Sommer nach Deutschland Foto: picture alliance / Photoshot

Travis Kelce kommt aus einer bodenständigen US-Familie. Geboren am großen Eriesee im Vorortgürtel von Cleveland. Kaum 30 000 Einwohner. Hier gehen Väter mit Söhnen früh in den Wald und jagen. Mit dicker Knarre oder Hightech-Bogen. Holzfäller-Ambiente.

Hawaii-Hemd und Durst: Jason Kelce (l.) feierte die Erfolge seines kleinen Bruders Travis mit. Der ehemalige Football-Center hat seine Karriere gerade beendet. Rücktritts-Gerüchte gibt es auch über Travis Foto: Nick Wass/AP

Vor Holzhäusern stehen dicke Pick-up-Trucks. Bier wird hier aus XL-Büchsen getrunken. Manchmal auch gesoffen, bis die halbe Dose im Wuschel-Bart klebt. So wie es Kelce-Bruder Jason (36, Ex-Footballer) gerne im Stadion zelebriert.

BILD-Football-Experte Carsten Spengemann (51): „Die Familie hat schon ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga. Die Brüder mit ihrer bedingungslosen Liebe füreinander, dazu Mama Kelce. Sie ist schon genauso Kult wie ihre Jungs.“

Donna Kelce (71) ist „Die Football-Mutti“. Früher brachte sie ihren Jungs die Sandwiches mit extra viel Mayo ans Spielfeld, wusch Trikots der Junioren-Teams und versorgte an Spieltagen den wilden Haufen. Heute reist sie zu fast allen Spielen.

Wenn die ehemalige Finanz-Expertin dafür in Flugzeuge steigt, begrüßen Besatzungen Mama Kelce übers Bord-Mikro mit dem Kult-Schrei ihres Sohnes Travis. Er ist bekannt dafür, den „Beastie Boys“-Hit von 1986 „(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)“ zu brüllen.

Versteht sich schon super mit der Freundin ihres Sohnes: Donna Kelce und Taylor Swift im Stadion Foto: Jon SooHoo/UPI/Shutterstock

Bruder Jason fiel in den letzten Play-Off-Spielen durch ein interessantes Talent: Er kann extrem viel Bier in kurzer Zeit trinken. Mit 1,91 Metern ist er kleiner als sein jüngerer Bruder, mit 130 Kilo aber auch deutlich schwerer und durstiger.

Mega-Muckis: die beiden Kelce-Brüder Travis (l.) und Jason Foto: Ed Zurga/AP

Haben die Brüder die Bodenständigkeit von Mama oder Papa? Der ehemalige Stahl-Arbeiter Ed (72) und Donna lernten sich in den 70er-Jahren kennen, als er völlig verdreckt aus dem Zementwerk kam und sie zu einem anderen Date wollte. Sie heirateten, schafften noch die Silber-Hochzeit, ließen sich aber vor einigen Jahren scheiden.

Früher schon gut am Ball: Jason (l.) und sein kleiner Bruder Travis Foto: killatrav/instagram

Donna heute: „Wir sind gute Freunde.“ Während der Corona-Pandemie zog Ed in die Nähe seines älteren Sohnes Jason, um näher bei den drei Enkelkindern zu sein. Und für gemeinsame Grill-Abende mit Fleisch und Bier.