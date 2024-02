Estas son las estrellas invitadas de la ronda preliminar de la ESC

tz televisión

El 16 de febrero se tomará la decisión inicial sobre la selección de los talentos musicales que competirán en nombre de Alemania en el ESC. Ya se sabe quiénes serán los invitados estrella en la “Final de Alemania 2024”.

Berlín – El Festival de la Canción de Eurovisión está cada vez más cerca. Antes de que se pueda elegir nuevamente al ganador en Malmö, Suecia, el 11 de mayo de 2024, Alemania debe seleccionar primero el talento de este año para la competencia. Ocurrirá el viernes 16 de febrero (a partir de las 22:05 horas) en el esperado espectáculo “Festival de la Canción de Eurovisión – Final alemana 2024”. Algunas estrellas invitadas están ahí para emocionar.

Decisión preliminar del CES con Barbara Schöneberger: estos invitados famosos están ahí

“¡Quiero ir a ESC!” Los entrenadores Conchita Wurst (35) y Ray Garvey (50) se ganaron su lugar en el sofá de la presentadora invitada Barbara Schoenberger (49). En el documental de seis partes, el público eligió al cantante Florian, de 28 años, y su canción “Scars” como uno de los nueve actos de la ronda preliminar.

Ahora está claro qué estrellas también estarán presentes cuando se tome la decisión: la ex participante de ESC Marie Ross (75), la estrella del pop Florian Silbereisen (42), la cantante Allie Newman (29) y el artista Riccardo Simonetti (30) serán los finalistas. la decisión En Berlín presente.

Artistas experimentados compiten en la ronda preliminar alemana del ESC

Los ocho candidatos restantes, así como el ganador del concurso de talentos Florian, se determinaron de forma tradicional: la redacción de ESC de NDR seleccionó entre otros a Max Motzke (42 años) y al director del espectáculo Stefan Rapp (57 años). casi 700 solicitudes en su programa hace exactamente 20 años. Descubre TV Total. Interpreta su canción “Forever Strong”. También participa Mary Rehm (23 años), hija de una exitosa pareja musical: la hija de la estrella del pop Michele (51 años) y el cantante de “Damn, I love you” Matthias Reem (66 años) quiere sumar puntos. con la canción “Cuchillo”.

Las otras bandas son Gallant (“Katzi”), el cantautor Isaac (27, “Always on the run”) y los cantantes Leona (20, “Undream You”) y Beaudin Monet (23, “Tears like Rain”). Además de los cantantes NinetyNine (24 canciones de “Love on a Budget”) y Rick (33 canciones de “Oh Boy”). Al igual que en la final del CES, el representante alemán se decidirá mediante dos votaciones el 16 de febrero. La mitad de los puntos proceden de un jurado internacional de España, Lituania, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Suecia, Croacia e Islandia. La otra mitad se entrega a la audiencia televisiva a través de la televisión abierta.

El 16 de febrero se tomará la decisión inicial sobre la selección de los talentos musicales que competirán en nombre de Alemania en el ESC. Ya se sabe quiénes serán los invitados estrella en la “Final de Alemania 2024”. © Imago/ Christian Schroedter, Mark John, Future Image (fotomontaje)

Si dos actos terminan con el mismo número de puntos, decidirá la retransmisión televisiva para los espectadores. Buenas noticias para nuestra potencial estrella del ESC: no tiene que clasificarse en ninguna de las dos semifinales del 7 y 9 de mayo; como miembro de los “Cinco Grandes”, Alemania está automáticamente incluida en la final del 11 de mayo. Marie-Rhyme podría tener una ventaja crucial: consejos de su madre, Michelle, y un vestido viejo de ESC. Fuentes utilizadas: www.eurovisión.de