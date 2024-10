¿Te gusta ir a la sauna? ¿Qué errores dañan tu cuerpo?

24vita protección

Tomar un sauna es una bendición para el corazón y el sistema inmunológico si lo haces bien. Lea aquí lo que necesita considerar.

Según la Asociación Alemana de Saunas, más de 32 millones de personas visitan regularmente las saunas. Para muchas personas se trata principalmente del factor salud y relajación. Pero los amantes de la sauna también aprecian sus beneficios para la salud. El calor de la sauna y el posterior enfriamiento entrenan y fortalecen el sistema cardiovascular. Los estudios, especialmente en Finlandia, muestran que el uso regular de la sauna puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Tal información SRF (Radio y Televisión Suiza) y Farmacia Mira a tu alrededor. Un estudio entre finlandeses incluso encontró que entre los participantes del estudio que iban a la sauna de cuatro a siete veces por semana, la tasa de accidentes cerebrovasculares era un 60 por ciento menor que entre aquellos que rara vez iban a la sauna.

Tomar una sauna fortalece tu corazón, tu circulación y tu sistema inmunológico, si lo haces bien

Una razón para esto es que el uso regular de la sauna puede reducir la presión arterial. La presión arterial alta es un factor de riesgo de accidente cerebrovascular. “Las saunas tienen un efecto sobre el sistema cardiovascular similar al ejercicio moderado”, afirma Reinhard Kittelhut, profesor de medicina deportiva en la Universidad Humboldt de Berlín. Encuesta de farmacia-entrevista. El efecto corresponde aproximadamente al esfuerzo realizado al subir escaleras.

Además de los beneficios de la sauna para el sistema cardiovascular, la sauna también fortalece el sistema inmunológico. Al inhalar aire caliente se forman más sustancias defensivas en el sistema respiratorio, dice el científico deportivo Rolf Peiper de la Asociación Alemana de Saunas. SRF L explicó. Estos pueden combatir eficazmente virus y bacterias, previniendo así infecciones respiratorias.

¿Quién no debería ir a la sauna sin consultar a un médico?

Pero ir a la sauna también presenta riesgos, especialmente para las personas con presión arterial alta, enfermedades cardíacas o diabetes. El calor puede desequilibrar mucho la presión arterial y cambiar el efecto del medicamento. Por lo tanto, es importante buscar consejo médico antes de ir a una sauna si tiene algún problema de salud.

Consejos para un uso seguro de la sauna

Escuche a su cuerpo y abandone la sauna si ya no se siente cómodo. Para personas sanas, una sesión de sauna suficientemente larga dura 15 minutos. “Normalmente salgo después de ocho minutos”, dice el maestro de sauna Rolf Piper. SRF-entrevista. Después de cada sesión de sauna, es importante permitir un período de enfriamiento suficiente para que el cuerpo recupere el equilibrio. Piper recomienda mantener el tiempo de enfriamiento aproximadamente igual que en una sauna. Para ello se pueden utilizar mangueras Kneipp, duchas frías y bañeras de agua fría. Piper recomienda ir a la sauna un máximo de tres veces por visita, con descansos lo suficientemente largos entre ellas. Sólo cuando se haya enfriado nuevamente deberá realizar su próxima sesión de sauna.

Para evitar la fatiga, los asistentes a la sauna también deben levantarse lentamente en la cabina para evitar problemas de circulación. Si tomas una sauna estando tumbado, deberás sentarte unos minutos antes de salir de la cabina para estabilizar tu circulación.

Tabúes al tomar una sauna:

Ir a la sauna con frecuencia seguida

Las sesiones son muy largas.

Períodos de descanso insuficientemente largos entre sesiones de sauna.

Permanecer sentado aunque el calor ya no sea agradable

Si tiene una enfermedad preexistente, vaya a la sauna sin consultar primero al médico.

