Telescopio James Webb: avance científico del año

El largo viaje al espacio del Telescopio Espacial James Webb (JWST) comenzó el 25 de diciembre de 2021. El telescopio altamente complejo tardó alrededor de un mes en llegar a su destino, que se llama Punto de Lagrangiano L2 recibo. El camino hacia el destino, a un millón y medio de kilómetros de distancia, no fue fácil de cubrir con un gran telescopio e instrumentos de alta precisión. El astrofísico también lo sabe. manuel gedel de la Universidad de Viena, que desarrolló un instrumento importante para el telescopio: “Todo el viaje hasta el punto de mira fue todo un desafío”.

El tamaño del telescopio por sí solo era un problema. “El espacio era realmente muy limitado, por lo que todo el telescopio estaba muy doblado al principio”, dijo Gödel a science.ORF.at. En ciertos puntos del viaje a través del espacio, las partes vuelven a desplegarse lentamente, incluido el gran espejo del telescopio.

NASA, Agencia Espacial Europea



Además, a bordo había muchos mecanismos de movimiento que eran indispensables para el trabajo de investigación y debían ser especialmente protegidos durante la travesía. “Si uno de estos mecanismos no funciona, será un gran problema”, explica el astrofísico. La reparación del telescopio es imposible debido a la gran distancia a la Tierra. “Cada día trae nuevos desafíos, pero afortunadamente todo salió a la perfección en el viaje al espacio”.

Ver sobre el origen del universo.

Finalmente, cuando JWST fue en enero de 2022 vino a la oficinaTardó casi medio año en dar resultados. Finalmente, en julio, llegaron Las primeras imágenes desde el espacio. – y con una calidad que nunca has visto antes. En la ciencia y especialmente en la astrofísica, se han abierto una serie de puertas. “Recién ahora estamos comenzando a comprender en detalle cómo se forman los planetas y cómo se forman químicamente”, explica Güdel.

la NASA, la Agencia Espacial Europea y el equipo ERS de Júpiter; yo



Gracias a la tecnología del telescopio infrarrojo de alta resolución, es posible por primera vez, entre otras cosas, observar galaxias enteras a medida que se forman. “En el universo distante, distante, ahora vemos galaxias que fueron de las primeras en formarse. Y las observamos mientras se forman, es decir, poco después del Big Bang”, dice entusiasmado el astrofísico. Solo es posible mirar hacia el pasado porque la radiación infrarroja emitida por las galaxias tarda demasiado en cubrir la gran distancia que hay hasta un telescopio.

encuentra la vida

Además de los nuevos hallazgos sobre el origen del universo, el telescopio también es emocionante para examinar planetas individuales con más cuidado que nunca. Las imágenes de alta resolución brindan a los investigadores la oportunidad de descubrir qué es nuevo y similar a la Tierra. planetas exteriores Conocer y determinar la composición de la atmósfera. Recientemente, con la ayuda de JWST, apareció dióxido de azufre (SO2) en la atmósfera. Planetas encontrados fuera del sistema solar.

Dado que se supone que el contenido de azufre en la atmósfera ha permanecido relativamente sin cambios desde la formación del planeta, representa una ventana de tiempo interesante para la investigación del pasado lejano. “Ahora podemos por primera vez encontrar alguna evidencia que indique si hay firmas biológicas en las atmósferas de estos exoplanetas”, dice Goodell. Con esto, el astrofísico se refiere a las referencias a los procesos que podrían surgir de las formas de vida, como la presencia de oxígeno o dióxido de carbono.

Designación controvertida

Sin embargo, las opiniones en torno a JWST no siempre han sido unánimemente positivas. Antes de comenzar en 2021, hubo discusiones sobre nombrarlo en honor al ex administrador de la NASA. james e webb. No todos estuvieron de acuerdo con el nombre. Webb fue acusado de discriminar a los empleados homosexuales en las décadas de 1950 y 1960. Antes de que se lanzara el telescopio, hubo una petición con más de 1.200 firmas que pedían que se cambiara el nombre del telescopio.

NASA, ESA, CSA, STScI



Hasta ahora no ha salido nada del cambio de nombre. Administrador actual de la NASA bill nelson Opinó que no había pruebas suficientes de la conducta de Webb bajo críticas para justificar un cambio de nombre. Güdel no ve necesariamente un problema con el nombre del telescopio, pero según él, ciertamente se debe prestar atención a la controversia: “El nombre ya se llevó a cabo y ya no se puede cambiar”. Sin embargo, se debe prestar más atención a la igualdad de trato en el lugar de trabajo. “Quizás, aparte de la controversia sobre el nombre, uno debería sacar la sensibilidad de la ciencia a estas preguntas y discutirlas con más detalle”.

Años apasionantes para la astrofísica

JWST ha estado activo durante unos meses. Güdel está seguro de que los próximos años serán muy emocionantes, especialmente en el campo de la astrofísica. “Por supuesto, habrá muchas observaciones que antes no eran posibles; nunca hemos tenido herramientas disponibles que se acerquen a las capacidades de JWST”. Según el astrofísico, el hecho de que el vuelo del telescopio espacial haya sido nombrado el logro “científico” del año en nombre de todo el proyecto es un alivio, pero también está justificado. Después de todo, el proyecto involucró más de veinte años de desarrollo, el trabajo de miles de expertos y más de diez mil millones de dólares estadounidenses.

NASA, ESA, CSA y STScI



“Con todo, el Telescopio Espacial James Webb es definitivamente un hito científico de 2022. En astrofísica, diría que es lo más destacado. Un avance como la ubicación exitosa del telescopio espacial es algo único”, dice Goodell.

Ecosistema heredado y computadoras creativas

Además del avance del año, Science enumera algunos de los otros desarrollos que dieron forma a Science 2022: Reconstruyendo un ecosistema de dos millones de años A partir del ADN antiguo, descubra El microbio más grande del mundo. Y nuevas estadísticas sobre cómo funciona. La peste bubónica forma el genoma europeo..

Otras investigaciones pioneras se centraron en Vacunación contra virus RSy avances en el campo inteligencia artificial creativaLos Misión exitosa de DART NASA, por el cual un asteroide se desvió de su órbita y con detección de virusque podría ser en parte responsable de la esclerosis múltiple.