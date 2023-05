Temores de disturbios en Nigeria, votación obligatoria en Argentina, y Erdogan quiere hacerlo de nuevo

Un neofascista gobierna Italia, Colombia tiene un expresidente guerrillero, Brasil votó por el derechista Jair Bolsonaro y una “marea roja” en Estados Unidos sorprendentemente no se materializó en las elecciones intermedias.

Puede que hayan sido las elecciones más emocionantes del año pasado. En 2022, millones de personas en todo el mundo decidirán cómo quieren ser gobernadas. Millones lo harán en 52 países este año.

El libre acceso a las urnas es “el mínimo absoluto para garantizar la participación de la gente”, dice Therese Matthies, profesora asociada de investigación democrática en la Universidad de Trier. Los votantes ratifican a los gobiernos si deciden que su desempeño en el último período legislativo fue insuficiente, un medio importante para que los partidos cumplan sus promesas electorales.

En los últimos 60 años, la calidad de las elecciones ha aumentado a nivel mundial. Matthieß significa “Índice de democracia electoral” (EDI). Tipos de Proyecto Democrático, Es un instituto de investigación independiente en Suecia que mide la calidad de la democracia en función de varios atributos.

Para evaluar la calidad de las elecciones, se mide quién tiene derecho a votar en un país, si las elecciones son influyentes y si es posible la libertad de expresión, entre otros. Según las estadísticas actuales de 2022, la calidad de las elecciones es más alta en Dinamarca, Suecia y Costa Rica.

Pero también hay pasos hacia atrás: “La calidad electoral medida ha empeorado en los últimos 20 años, particularmente en Europa del Este y Asia Central. “En Europa Occidental y América del Norte, la disminución es actualmente solo modesta”, explica Matthieß. En los EE. UU., por ejemplo, antes de las elecciones, los partidos en los estados en los que están en el poder cambian los límites de los distritos electorales a su favor.

En las autocracias, donde la oposición política está ausente o suprimida y donde no hay medios de comunicación libres, se realizan elecciones. Pero no se trata de la codeterminación democrática, sino de la legitimidad de quienes detentan el poder.

Türkiye: el sultán vota por sí mismo

Este año también se realizarán elecciones en algunos estados corruptos o sin cultura democrática. En Turquía, que celebrará una votación parlamentaria y presidencial simultánea en junio, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan ha socavado el estado de derecho y moldeado la presidencia para satisfacer sus necesidades a lo largo de los años.

© AFP/Adem Altan

Ahora, su rival, el popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, será encarcelado con la ayuda de un poder judicial. Erdogan no solo ha dañado la democracia, sino que la economía del país también se ha estancado: la tasa de inflación fue del 64 por ciento y, según expertos independientes, ahora es del 171 por ciento.

Erdogan puede ser reelegido. Si aún no logra obtener una mayoría, se esperan disturbios políticos en el país de 85 millones de personas a menos que acepte la derrota.

Nigeria: Votar es peligroso

Nigeria, la nación más poblada de África con más de 211 millones de personas, puede experimentar disturbios violentos después de las elecciones presidenciales, por parte de grupos extremistas.

La violencia contra las personas es un gran problema en el país. En los últimos años, cientos de personas han sido secuestradas por grupos extremistas por motivos políticos. El secuestro a cambio de rescate se ha convertido en un lugar común en el norte del país. La democracia de Nigeria también ha sufrido una violencia generalizada: las oficinas se abren repetidamente antes de las elecciones. Comisión Electoral de Nigeria de grupos separatistas atacado

© AFP/Yasuyoshi Chiba

Por tanto, la seguridad juega un papel importante en las elecciones parlamentarias que se celebrarán a finales de febrero en varios niveles. “El silencio ya complica los requisitos básicos para una elección libre y justa: llegar a las urnas de manera segura”, dice Matthieß. Muchos nigerianos pueden evitar votar por miedo el día de las elecciones.

Si no hay un ganador claro, habrá una segunda vuelta: la situación de seguridad se volverá más delicada.

Una transición pacífica del poder para África Central y Occidental sería una gran señal de esperanza, ya que la región ha sido testigo de repetidos golpes militares en los últimos años, en Malí, Guinea, Chad, Burkina Faso y Sudán.

Moussa Faki Mohamed, el jefe de la Unión Africana, condenó el desarrollo. En el aniversario de 20 años de la UA a mediados de 2007, dijo: “Cinco golpes en dos años: África parece estar retrocediendo a la década de 1970. Esto es totalmente inaceptable”.

Pakistán: Votar en un clima político explosivo

Un clima político acalorado, pobreza de la población y desastres ambientales: en este contexto, los paquistaníes elegirán un nuevo parlamento en octubre.

El ex jugador de críquet Imran Khan, quien se convirtió en primer ministro en 2018 con el apoyo del ejército, tiene buenas posibilidades. En abril de 2022, fue destituido rápidamente y varios diputados de su partido desertaron cuando la oposición fracasó en una moción de censura lanzada contra él poco después de que un socio de la coalición abandonara su coalición gobernante.

© Reuters/Karen Firouz

Desde entonces, ha liderado las protestas de sus seguidores para derrocar a su sucesor, el primer ministro Shaybaz Sharif. Pero Khan también está bajo ataque: en noviembre de 2022, el caos político alcanzó su punto máximo cuando Khan resultó herido en un intento fallido de asesinato. Khan, Sharif y Asif Ali Zardari, esposa de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada en 2008, compiten en este entorno político explosivo.

Mientras tanto, los casi 225 millones de habitantes del país sufren no solo por la inestabilidad política de la energía nuclear: mientras los políticos compiten de manera oportunista por el poder, la inflación supera el 20 por ciento y numerosas inundaciones destruyen cultivos y causan hambre. Pero desencadenó un desastre humanitario. Gane quien gane las elecciones: el apoyo del Ejército de Pakistán es crucial para el éxito político.

España: ¿una coalición de extrema derecha?

España decidirá si Europa se mueve más a la derecha. El conservador Partido Popular está resurgiendo después de ganar las elecciones regionales en Andalucía, hogar de la mayoría de sus 47 millones de españoles, y podría obtener más votos en las elecciones parlamentarias nacionales en diciembre de 2023.

Sin embargo, para gobernar necesitará el apoyo del partido de extrema derecha Vox. Después de Italia y Suecia, España se convertiría en el tercer país de Europa occidental donde los extremistas de derecha participan o apoyan al gobierno.

Argentina: ¿Fin de una era?

Argentina elegirá nuevo presidente, congreso nacional y gobernadores regionales en 2023. Los peronistas de centroizquierda, que han gobernado a 45 millones de argentinos durante las últimas décadas, están fragmentados y maltratados.

© Imago/Agencia EFE / Fabián Mattiazzi

La expresidenta peronista y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada recientemente a seis años de prisión por corrupción.

La situación del antiguo partido gobernante y la alta inflación podrían ayudar al populista Javier Miley, cuyo desempeño ha sido comparado con el brasileño Jair Bolsonaro y el estadounidense Donald Trump, a la presidencia.

Una particularidad de las elecciones en Argentina: A la gente no se le permitía votar, tenía que votar. El voto obligatorio debería aumentar la participación electoral, pero eso es controvertido: “El derecho a no votar y no participar es parte de la democracia”, dice Matthieß. Así que algunos países los han abolido, por ejemplo, Austria en 2004.