¿Tengo que pagar tarifas de streaming incluso sin cable?

Página principal consumidor

de: Robin Dietrich

el presiona divide

El pago de retransmisiones es obligatorio para la mayoría de los hogares en Alemania. ¿Pero también hay que pagar esta cantidad si no hay conexión al televisor?

Múnich: en Alemania se deben pagar 18,36 euros por hogar en concepto de derechos de emisión. A partir del 1 de julio, las tarifas de cable ya no están incluidas en los costes adicionales; a partir de entonces, el tipo de recepción de televisión se puede elegir libremente.

El privilegio de los costes adicionales ya no se aplica: ¿todos deberían seguir pagando las tasas de retransmisión?

La asignación de los costos del cable a los residentes residenciales mediante una factura de costos operativos se denominaba concesión de recargo. Cada hogar tenía que pagar por una conexión de cable compartida en casa, independientemente de si se utilizaba o no. Al mismo tiempo, esto también era posible para las comunicaciones por Internet y por teléfono, pero el Gobierno del Semáforo abolió esta norma modificando la Ley de Telecomunicaciones (TKG).

Los hogares en Alemania tienen que pagar 18,36 euros al mes por el streaming. ¿Es esto necesario sin conexión por cable? © Fernando Gutiérrez-Juárez/DPA

Sin embargo, TKG no modifica las tarifas de transmisión. La cuota mensual de 18,36 euros, antes llamada tasa GEZ, la pagan casi todos los hogares en Alemania. No importa el número de radios y televisiones ni el número de personas de la familia. Incluso las personas que no tienen conexión por cable en casa tienen que pagar tarifas de streaming; algunos pueden sentirse avergonzados por esta regulación, pero tiene un trasfondo.

Algunos hogares pueden estar exentos de las tarifas de transmisión

En Alemania, cada hogar debe pagar una tasa de transmisión para poder garantizar la financiación de ARD, ZDF y Deutschlandradio. Si de repente muchos hogares quedan exentos de pagar, esto deberá ser compensado por el resto de los hogares, de lo contrario se producirá un agujero muy grande en sus arcas.

“Todos los ciudadanos, empresas, instituciones y centros asistenciales públicos de Alemania aportan su contribución para que todos puedan beneficiarse de ella”, afirma el servicio de contribución. Incluso sin una conexión por cable, las familias también pueden acceder a programas de televisión a través de su conexión a Internet.

Estas personas podrán estar exentas del pago de tasas de retransmisión:

Destinatarios de dinero ciudadano

Beneficiarios de prestaciones para solicitantes de asilo

Beneficiarios de asistencia social

Beneficiarios de BAföG

Beneficiarios de la seguridad básica en la vejez o en caso de capacidad de ingresos reducida

Personas que buscan protección de Ucrania

El servicio de contribución suele decir que las tarifas de streaming tendrán que aumentar en el futuro para mantener la calidad actual. Es probable que muchas personas estén interesadas en saber si pueden quedar exentas de pagar. Esto es especialmente posible para los beneficiarios de prestaciones sociales como estas. dinero del ciudadano. Los beneficiarios de asistencia social y las personas que reciben BAföG también están exentos del pago de derechos de transmisión. Registrarse es fácil, todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión Modelo de servicio de contribución remitente. (casi)