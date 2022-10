Tenía 91 años: Falleció la leyenda del cine Wolfgang Koolhasee

El guionista, director y escritor Wolfgang Koolhase falleció el miércoles en Berlín a la edad de 91 años, dijo la Academia de las Artes, citando a su esposa, Imoki Busteni.

Entre otras cosas, Koolhaci escribió los guiones de las películas “Berlin – Eke Schönhauser” de 1957 y “Summer on the Terrace” de 2005.

► Nacido en Berlín Este el 13 de marzo de 1931, se hizo famoso en la República Democrática Alemana por sus guiones que trataban los problemas de los jóvenes en la ciudad dividida. Entre ellos se encuentra “I Was Nineteen” de 1968. Koolhaci trabajó con el director Konrad Wolf en esta película.

Kohlhaase con su esposa Emöke Pöstenyi Foto: Photo Alliance / POP-EYE / Bugge

Tanto con él como con Gerhard Klein, realizó algunas películas en la RDA. Solo Sunny ganó el Oso de Oro en 1981. Sin embargo, una de las películas “Berlín a la vuelta de la esquina” de 1965 fue prohibida en la RDA y solo se proyectó en los cines después de la reunificación.

Kohlhaase también tuvo éxito en la reunificación de Alemania. Trabajó con el director Volker Schlöndorff en el guión de la película “Silence After the Shot”, que se estrenó en 2000 y tenía el tema de la RAF. Junto con Eugene Rouge, escribió un libro para la película “In Zeiten des waning Lichts” (2017). En 2015, se lanzó “As We Dreamed”.

El director de la Berlinale, Dieter Kosslick (izquierda), entrega a Wolfgang Koolhase un oso de oro honorario por el trabajo de su vida en el 60º Festival de Cine de Berlín. Foto: Jens Kalaene / dpa

Kohlhaase también ha escrito obras de radio y cuentos. Ha recibido numerosos premios por su trabajo, como la Cruz Federal al Mérito, el Premio del Cine Alemán y el Oso de Oro de Honor por el trabajo de su vida. Desde 1972 es miembro de la Academia de las Artes. Le sobrevive su esposa, Imoki Busteni, quien es bailarina y coreógrafa.