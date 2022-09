Tentaciones de guerra en EE. UU.: los inversores retiran miles de millones de las bolsas europeas

Los inversores están transfiriendo 83.000 millones de dólares de fondos de renta variable europeos a Estados Unidos. Debido a la guerra de Ucrania y sus consecuencias, parece que los activos se invierten de forma más segura allí. Una mala señal para la economía local.

Los administradores de dinero parecen pesimistas sobre el desarrollo económico en Europa. Los inversores retiraron 83.000 millones de dólares de fondos de renta variable europeos en los últimos seis meses, según el servicio de noticias financieras Bloomberg, citando a Deutsche Bank. Las salidas son, por lo tanto, las mayores en al menos 15 años. Los inmigrantes incluyen a los administradores de riqueza Blackrock y Amondy.

Miles de millones no fluyen hacia otras formas de inversión, explica Stefan Reis, estratega de mercado de capitales de Acatis Asset Management, en una entrevista con ntv.de. “La conclusión es que no ha fluido dinero de los fondos de acciones en todo el mundo”. Por lo general, esto es diferente en las crisis, así como diferente de la vez anterior, cuando se retiró una cantidad similar de dinero de Europa, en la primera mitad de 2019. Actualmente, los inversores están dejando dinero en acciones debido a las altas tasas de inflación, pero lo están reasignando. ellos – a los Estados Unidos. “En la situación mixta actual, EE. UU. es más que nunca el mercado más seguro con los riesgos más bajos”, dice Reese.

Porque en Europa, la guerra de Ucrania está mucho más cerca. “Si, por ejemplo, se derrumba una planta de energía nuclear en Ucrania, la nube atómica se mueve hacia nosotros”, dice Reis. Al comienzo de la guerra, Occidente incluso amenazó con ser arrastrado a la guerra. Mientras tanto, Europa, especialmente Alemania, está atrapada en una crisis energética. Como resultado, los precios han aumentado significativamente. Por otro lado, Estados Unidos no depende de la energía rusa y se ve menos afectado por los precios más altos de la energía. Invertir en empresas estadounidenses parece más atractivo. “Aunque sus acciones son más caras, las empresas estadounidenses están creciendo más rápido y con mayor rentabilidad”, explica el estratega de mercado de capitales.

China no es una alternativa

Las empresas de TI especialmente grandes tienen su sede en los EE. UU. Riß predice que “el liderazgo en crecimiento de los estadounidenses seguirá aumentando”. China, por ejemplo, no es un sustituto de los inversores: debido a la incertidumbre política, las estrictas regulaciones y ahora también el conflicto de Taiwán, incluso si el estratega del mercado de capitales no anticipó un ataque militar de China. Alemania no es atractiva para los inversores debido a su fuerte dependencia de China.

Aunque el DAX está mejorando actualmente, ha perdido casi un seis por ciento en los últimos seis meses. El crack muestra que “las bolsas de valores de EE. UU. lo están haciendo mucho mejor”. Las acciones tecnológicas están perdiendo mucho actualmente, en parte debido a las tasas de interés más altas en los EE. UU. “Pero el impacto de las tasas de interés en estas empresas es menor que lo que el mercado determina actualmente”, dice Reese. “Entonces, los gigantes tecnológicos tienen poca o ninguna deuda neta o incluso liquidez”. Mientras tanto, una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo también se ha convertido en una carga, aunque no en la misma medida en EE.UU. Además, el debilitamiento del euro y la financiación de los precios máximos de la energía planificados son una carga.

“2022 podría haber sido el comienzo de los ‘años europeos'”, dice el estratega del mercado de capitales. “Pero la guerra ha hecho una llave en las obras”. Ahora se avecina una severa recesión. La escasez de gasolina o los aumentos de precios por sí solos podrían detener la producción. Esto último, a su vez, también afectará a otros sectores debido a posteriores cuellos de botella en el suministro. Algunas empresas incluso irán a la quiebra. Según Reis, además de las consecuencias de la guerra, otro factor agravante es que los populistas de derecha pueden llegar al poder en Italia.

‘La incertidumbre sigue siendo alta’

Según Bloomberg, los estrategas de Citigroup también esperan toda una serie de recortes en los próximos meses, mientras que Morgan Stanley advierte sobre la mayor caída en los márgenes de ganancias en más de una década. Cracks dice: “Ahora hay que mirar más a fondo el curso de la guerra, la incertidumbre sigue siendo alta”. Una de las grandes preguntas es cómo seguirán evolucionando los mercados energéticos.

Desde el punto de vista del estratega del mercado de capitales, Europa está excepcionalmente “bienvenidamente unida” con respecto a la guerra de Ucrania. Esta unidad también se necesita con urgencia en otros campos. “De lo contrario, no estamos listos para la competencia internacional, grandes desafíos como la nueva Ruta de la Seda de China”.

A la larga, el mercado de capital circulante también es importante para la financiación de las empresas europeas. De lo contrario, podría surgir otro problema para el desarrollo económico a largo plazo de Europa.