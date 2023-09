ZF se convierte en un grupo tecnológico

sMás rápido de lo previsto, el proveedor de automóviles ZF de Friedrichshafen está pasando de ser un fabricante tradicional de engranajes y transmisiones a un cluster tecnológico. “Cuando llegué a la empresa en 2015, el 60 por ciento de nuestras ventas se basaban en motores de combustión, y en 2022 sólo el 27 por ciento. Trabajamos”, afirma Holger Klein, que asumió el cargo de director general a principios de 2023, en “Los objetivos fijados por ZF en 2015 para el año 2025 ya se han alcanzado en 2020. Las especificaciones se han endurecido aún más en el sentido de la movilidad eléctrica con batería.

El ex socio de McKinsey e ingeniero industrial Holger Klein, de 53 años, de Mülheim an der Ruhr, que llegó a ZF en 2015 y dirigió el negocio en China durante cuatro años hasta 2022, confía en la tecnología y el valor de la empresa. Pero sin la pompa habitual: “Tenemos una apariencia bastante modesta, pero hoy somos el tercer proveedor de automóviles del mundo.

Durante el primer semestre de 2023, ZF registró unas ventas de 23.300 millones de euros, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. El resultado operativo ajustado (EBIT) para efectos especiales fue de 941 millones de euros, más un 10 por ciento. No hay un balance semestral de Bosch, sólo unas ventas anuales para 2022 de 88.200 millones de euros y un margen de beneficio similar al de ZF. Continental está ahora por detrás de ZF con unas ventas semestrales en 2023 de 20.700 millones de euros.

Una mirada crítica a Alemania

Y en el Salón del Automóvil de Movilidad IAA de Múnich, el grupo presenta ahora una de sus innovaciones más importantes de los últimos años: un nuevo motor eléctrico para automóviles. “Lo que hemos logrado ahora es hacer que el motor eléctrico sea tan compacto y liviano como los motores estándar con imanes, incluso sin imanes de tierras raras. Y también ofrecemos altas densidades de energía”, dice Klein. “Alemania se ha centrado mucho en los motores eléctricos”. soluciones de baterías, y ZF se ha convertido ahora en la vanguardia del desarrollo tecnológico en el campo de la movilidad eléctrica”. “A medida que pasamos de producir transmisiones a motores eléctricos, estamos ayudando a garantizar el éxito de la transformación de los turismos y vehículos comerciales. “

Sin embargo, los años de experiencia en el extranjero, en Norteamérica y China, también llevan a una visión crítica de Alemania: “La apertura a la tecnología ha demostrado su valor en otras partes del mundo. Incluso en el mayor mercado de movilidad eléctrica del mundo, China, no hay Prohibición de los motores de combustión.” Klein sigue con preocupación la lenta evolución de la gama de opciones de carga y suministro de energía para las estaciones de carga en Alemania. ZF ya no desarrolla “transmisiones para motores de combustión que están en gran medida agotadas desde el punto de vista tecnológico”, pero estos productos seguirán fabricándose para los fabricantes de automóviles si la introducción de los vehículos eléctricos no avanza según lo previsto. Además, ZF sigue ofreciendo su primer producto para la transición a la propulsión eléctrica, una transmisión automática para motores de combustión con motor eléctrico integrado, que se utiliza para vehículos híbridos.