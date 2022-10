Twitter: espera por despidos y clasificación por edad, límite de caracteres permitidos

El multimillonario tecnológico Elon Musk ha comenzado a poner su sello en el servicio en línea después de adquirir Twitter. Entre otras cosas, quiere crear un nuevo organismo para tratar el contenido controvertido. Escribió en Twitter antes de esta reunión de la junta, no habrá decisiones importantes con respecto a la política de contenido o la recuperación de la cuenta. Por lo tanto, no se debe esperar que la cuenta del expresidente Donald Trump, que Musk ha estado discutiendo durante los últimos meses, se active de inmediato.

Identificación personal, clasificación por edades y eliminación de puestos de trabajo

Al mismo tiempo, Musk prometió en un tuit durante el fin de semana: “Cualquier persona prohibida por razones menores y sospechosas será liberada de la prisión de Twitter”. También estaba abierto a eliminar el límite de 280 caracteres para los tuits. También pensó que sería una buena idea que los usuarios eligieran entre diferentes versiones del servicio: “como la clasificación por edades en el cine”.

Según los informes de los medios, los recortes de empleo también deberían iniciarse de inmediato en Twitter. subordinar Libros de servicios financieros de BloombergMusk llevó a los desarrolladores de software del fabricante de automóviles eléctricos que dirige a la sede de Twitter para examinar el código de software de la plataforma. Mencioné Business InsiderMusk ha aparecido en perfiles internos con el CEO. Anteriormente se informó que le gustaría ocupar el puesto además de su puesto de alto nivel en Tesla y su compañía espacial SpaceX, entre otras cosas.

Musk completó oficialmente la adquisición de $ 44 mil millones del servicio en línea el viernes. Desde entonces, ha habido poca información oficial sobre lo que sucede en Twitter. El despido de altos directivos en torno al ex presidente Parag Agrawal se conoció inicialmente solo a través de informes de los medios. Musk aún no ha proporcionado detalles sobre sus planes para el futuro de Twitter. Podría ser así: al comprar, Musk saca Twitter del intercambio y ya no tiene que proporcionar información sobre el desarrollo comercial.

Libertad de expresión: también para celebrar

Musk ha criticado a menudo a Twitter por restringir tanto la libertad de expresión. Esto ha generado preocupaciones de que puede haber más discursos de odio y odio en Twitter bajo su control. La formación del Consejo de Contenido ahora puede señalar un camino más cauteloso.

Al mismo tiempo, Musk aprovechó una queja del espectro político de derecha de que Twitter está siendo censurado en el sentido de “la izquierda”. “Lo comprobaré”, escribió. Twitter no debería favorecer a ningún lado. El servicio ha sido duro contra la información falsa sobre las elecciones durante años, y los partidarios de Trump hablan en particular sobre la censura. Musk mostró recientemente su solidaridad política con el Partido Republicano, que todavía está controlado por Trump. Escribió en Twitter en mayo pasado que los demócratas encabezados por el presidente estadounidense Joe Biden se habían convertido en “el partido de la división y el odio”.



(IMC)