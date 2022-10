Después de la adquisición de Twitter: Musk quiere desbloquear a algunos usuarios prohibidos

Estado: 10.10.2022 09:42 a. m.

Después de la adquisición de Twitter, su nuevo jefe, Musk, anunció otros cambios en el contenido. Entre otras cosas, los usuarios prohibidos deberían ser “liberados de la prisión de Twitter”. El número de caracteres puede ser cuestionable.

Después de que el multimillonario de alta tecnología Elon Musk se hizo cargo de Twitter por el equivalente a unos 44 mil millones de euros, la línea de tiempo para el contenido de SMS se está volviendo poco a poco más realista. Musk tuiteó durante el fin de semana: “Cualquier persona prohibida por razones menores y sospechosas será liberada de la prisión de Twitter”. Esto será algo nuevo en Twitter: la administración anterior siempre ha enfatizado que no hay forma de volver atrás después de la prohibición.

¿Se aumentará el límite de caracteres?

Musk también estaba abierto a eliminar el límite de 280 caracteres para los tweets. Cuando un usuario le preguntó si el límite de caracteres podría eliminarse o aumentarse, Musk respondió: “Exactamente”.

Musk también expresó la idea de crear diferentes versiones del servicio para diferentes grupos de usuarios, especialmente en términos de edad. Escribió: “Como la clasificación por edades en el cine”.

No cambia de inmediato

Musk anunció anteriormente Deseo de crear un nuevo organismo para tratar los contenidos controvertidos. Sin embargo, antes de esta reunión de la junta, no habrá decisiones importantes sobre la política de contenido o la recuperación de cuentas, escribió en Twitter. Esto significa que la activación de la cuenta del expresidente Donald Trump, de la que Musk ha estado hablando en los últimos meses, no debe esperarse al menos de forma inmediata. Musk no dio detalles del comité y su posible composición.

Meta también tiene un comité de contenido

La idea de crear un panel de este tipo para supervisar el contenido y los usuarios no es nueva: el competidor Meta ha tenido un panel independiente de expertos durante algún tiempo que puede revertir la eliminación de publicaciones y las prohibiciones de cuentas. En el caso de Meta, las decisiones del directorio son vinculantes para la administración.

Tanta especulación, tan poco concreto sobre el futuro de Twitter

Uno solo puede especular sobre cómo continuará Twitter. La información actual llegó al público principalmente a través de informes de los medios y publicaciones del propietario de Twitter Musk. Sin embargo, la información a menudo seguía siendo poco clara.

Este debería seguir siendo el caso: con la compra, Musk saca a Twitter del intercambio y, por lo tanto, ya no tiene que proporcionar información sobre el desarrollo comercial.

Musk ha criticado a menudo a Twitter por restringir tanto la libertad de expresión. Esto ha generado preocupaciones de que puede haber más discursos de odio y odio en Twitter bajo su control. Hasta ahora, el servicio ha adoptado una línea dura contra la información errónea sobre las elecciones, por ejemplo: los partidarios de Trump hablan en particular sobre la censura.