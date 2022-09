Terapia individual para niveles elevados de lípidos en sangre

¿Cómo sé que estoy en riesgo? ¿Hay algún síntoma o factor de riesgo?

Desafortunadamente, no existen factores de riesgo o síntomas de advertencia para la mayoría de las formas de altitud, por lo que la afección se reconoce primero después de un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Sin embargo, si la hiperlipidemia se reconoce y se trata a tiempo, tales eventos se pueden prevenir. En muchos casos, el aumento de los niveles de colesterol se debe a un cambio genético. Por lo tanto, los niveles altos también se presentan en pacientes que llevan un estilo de vida saludable, que siguen una dieta equilibrada y realizan actividad física con regularidad. Si los pacientes ya tienen enfermedad coronaria u otra enfermedad vascular, el colesterol debe controlarse regularmente y ajustarse con medicamentos. Se aplican restricciones especiales aquí. Si esto se logra, se puede detener la progresión de la enfermedad.

¿Qué opciones de tratamiento hay disponibles?

Las estatinas son la principal opción de tratamiento para los niveles altos de colesterol y se encuentran entre las más investigadas científicamente y mejor toleradas por muchos pacientes. En los últimos años, se han agregado muchas otras opciones de tratamiento. Estos medicamentos se usan principalmente en combinación con estatinas. No obstante, en caso de intolerancia, también se puede considerar la monoterapia de estas nuevas sustancias. Mientras que las estatinas a menudo pueden ser recetadas por médicos de familia, los inhibidores de PCSK-9, por ejemplo, una terapia de inyección altamente efectiva, solo pueden ser recetados por primera vez por profesionales con la concentración adecuada. La elección de los tratamientos en cuestión se basa siempre en los riesgos y enfermedades previas del paciente. Debido a las diferentes opciones disponibles en la actualidad, podemos adaptar el tratamiento de acuerdo con los niveles de lípidos en sangre y la gravedad de cada paciente. Pero también las opciones de tratamiento específicas para trastornos metabólicos de lípidos especiales enriquecerán las opciones de tratamiento farmacológico en los próximos años. Estos incluyen tratamientos para pacientes con lipoproteína(a) alta o triglicéridos altos. Sin embargo, actualmente solo están disponibles como parte de estudios clínicos.

¿Cuál es el tratamiento adecuado para mí?

Los niveles elevados de lípidos en sangre deben tratarse siempre de forma individual. El primer paso es medir los niveles de lípidos en la sangre (colesterol total, colesterol de lipoproteínas de baja densidad, colesterol de lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos). Una vez en la vida, también debe identificarse la lipoproteína (a), un marcador de riesgo genético que no puede ser alterado por el tratamiento y el estilo de vida convencionales. En la prevención primaria, es decir, si todavía no se ha producido ninguna enfermedad cardiovascular, suele seguir una conversación con los médicos tratantes en la que se establecen objetivos individuales. Aquí se incluyen los valores sanguíneos, así como otros factores de riesgo y los deseos del paciente. También se pueden utilizar técnicas de formación de imágenes para comprobar si realmente se pueden detectar sedimentos en los recipientes. Recientemente, los médicos también han podido utilizar calculadoras para asesorar a sus pacientes, ayudándoles a estimar la utilidad de las medidas de prevención primaria en relación con el aumento de la esperanza de vida. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) proporciona dichas herramientas. El objetivo es poder evaluar cada vez mejor los riesgos y beneficios del tratamiento para el paciente. Definitivamente no estamos al final del camino aquí. En el futuro, también se agregarán tecnologías de aprendizaje automático para ayudar a los médicos a interpretar el flujo cada vez mayor de datos de una manera común. Sin embargo, al final, es el paciente el que debe evitarse que desarrolle una enfermedad cardiovascular. La forma de llegar puede ser diferente para cada paciente.

¿Qué puedo hacer por mi cuenta para afectar positivamente mis lípidos en la sangre?

Un estilo de vida saludable puede tener un efecto positivo sobre los lípidos en sangre. Esto incluye una dieta equilibrada, que idealmente evite el consumo diario de carne e incluya platos de pescado al menos una vez a la semana. Los deportes de resistencia regulares también tienen un efecto positivo general sobre los lípidos en sangre y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estilo de vida saludable que incluya ejercicio no solo tiene un efecto positivo sobre los niveles de colesterol y grasas libres. Esto también puede disminuir la presión arterial y reducir el riesgo de desarrollar diabetes. Pero también hay causas genéticas del aumento de los lípidos en sangre. Desafortunadamente, a menudo no es posible controlar los niveles de lípidos en la sangre solo con un estilo de vida saludable. En particular, cuando la enfermedad cardiovascular ya ha ocurrido, las opciones de medicamentos para reducir los niveles de colesterol se vuelven esenciales.