¿Tercer hijo? La cantante difunde rumores sobre un nuevo embarazo

El cantante alimenta los rumores

¡Imagen con emoji de embarazo! ¿Sarah Engels está embarazada de nuevo?

Sarah Ingels genera rumores sobre otro embarazo. www.imago-images.de, IMAGO/Panama Pictures, IMAGO/Christoph Hardt

¡¿realmente?! Esta foto probablemente hará que los fanáticos de Sarah Engels se queden boquiabiertos. La mujer de 31 años compartió una foto de Dubai mientras abrazaba con cariño su panza. Hasta ahora, todo bien, si no fuera por ese emoji de embarazo…

Los fans de Sarah Engels se han quedado preguntándose

Con la mirada fija en su protector vientre, Sarah Ingels está sentada en bikini y gafas de sol con el telón de fondo de sus sueños en Dubai. “En tales circunstancias”“, escribe el ex candidato del DSDS (Transmita el programa RTL en RTL+ aquí) Sobre la toma en su historia de Instagram. ¿Pero qué quieres decir con eso?

Esta foto genera especulaciones entre los fans de Sarah Engels: ¿la cantante anuncia aquí su tercer embarazo? Instagram

Sarah Ingels habla claro: ‘No, no estoy embarazada’

Pero, ¿Sarah, madre de dos hijos, arrojará la bomba del bebé con tanta naturalidad? Unas horas más tarde, Sarah finalmente resolvió la situación ella misma en su historia de Instagram. “No, no estoy embarazada”, comienza su declaración escrita. “Pero la verdad es que en los últimos días he recibido un sinfín de mensajes diciendo que parezco embarazada, que no estoy embarazada, y quería concienciar a la gente de que puede ser muy doloroso para una mujer que le pregunten si ‘estás embarazada’.-Continúa.

Sarah Ingels expresa su frustración en su historia de Instagram y explica que no está esperando un bebé. Instagram

“Nunca se sabe qué puede haber detrás de esto”.

El hecho de que las mujeres tengan que explicarse una y otra vez molesta a Sarah. “Nunca se sabe qué puede haber detrás, si quiere quedarse embarazada y está decepcionada por no poderlo hacer, o simplemente ha ganado algunos kilos”.continúa su historia de Instagram.

En el vídeo: Sarah Engels como una sexy belleza bañista

Sarah Ingalls da a luz a un bebé de comida

Después de su declaración, Sarah volvió a compartir una foto de su panza y dejó en claro: Es simplemente comida para bebés. Después de todo, su historia anterior mostraba a su marido Julián Engels, de 31 años, colocando un silbato vibrante en la mano de su amante mientras ella huía riendo. Así que los dos se dieron el capricho de disfrutar de una comida realmente buena en Dubai.

(sobrevivir)