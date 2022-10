¡Tercera práctica en Austin en vivo ahora!

Mientras tanto, Verstappen sube a la P1 con 1:36.706. Esta es la carrera de fin de semana más rápida hasta ahora, ¡pero definitivamente no es el final de FT3!

No esperamos los tiempos más rápidos hasta el final de la sesión. Por cierto, solo 13 de los 20 pilotos han estado en la pista hasta ahora. Honestamente, esperaba más actividad al principio.

Ambos equipos han sacado al primer equipo de los dos payasos permitidos esta temporada, por lo que no tienen ningún problema.

Se acerca la fecha del FT3 y nos pondremos en contacto contigo en la cinta con la información de que Mercedes y AlphaTauri rompieron el toque de queda anoche. No hay penalización para ninguno de los dos equipos.

Con eso, el PK también pasa. Como era de esperar, la primera parte en particular estuvo un poco caliente. En menos de 1,5 horas, puede empezar a andar en la pista con FT3. Por cierto, nuevamente hay 60 minutos regulares en el reloj.

Con respecto a las difíciles condiciones en Suzuka, Isola explica que no se puede hacer mucho para reducir la fumigación. Por supuesto que puedes construir un nuevo neumático de lluvia.

Mientras tanto, para Gunther Steiner es especialmente importante cerrar el caso. No sabe el castigo correcto porque “no tiene idea” de cuánto es el castigo.

Ahora es volver al tope presupuestario. El jefe de Alfa Romeo enfatiza que debería haber una sanción “deportiva” para Red Bull en la primera mitad, y no solo financiera. esto es importante.

También habla brevemente sobre el fin de semana actual y deja en claro que no se supone que la carrera sea en un solo lugar. Se esperan dos paradas mañana.

Y de nuevo la marca del cinco por ciento. Gunther Steiner no es el único que sugiere que esto debería reducirse. Just Capito también piensa que todavía tiene “demasiado dinero”, al igual que Zac Brown.

Pero no puede imaginar que hayan gastado mucho más que sus oponentes este año.

Por cierto, no ve ningún problema importante por parte de Red Bull para el límite de costos de 2022. Han tenido menos accidentes que muchos otros equipos y han traído menos actualizaciones. Por supuesto, nunca se puede estar seguro.

Mientras tanto, el jefe del equipo Red Bull exige a la FIA que todo el proceso sea “mucho más rápido” en el futuro. El resultado de la Copa del Mundo del año anterior no podría haberse discutido hasta octubre del año siguiente.

18:58

¿Cuál es el castigo en la habitación?

Horner no quiere revelar eso, y no puede. Porque las conversaciones actuales con la FIA son “secretas”. Pero no habrá un acuerdo secreto con la Liga Mundial.

Una vez que se cierre el caso, Horner promete “transparencia total” y discutirá cada detalle. Pero hasta entonces tenemos que esperar y ver.