El penúltimo córner le costó la pole a Verstappen

3:00 a.m.

Era “demasiado joven” cuando se convirtió en campeón mundial por primera vez en 2010. “Sin embargo, creo que he aprendido a apreciar el hecho de que siempre ha sido tratado por igual y con mucho respeto”, dijo Vettel.

Estaba “todavía un poco conmocionado” poco después de la noticia, admitió y explica: “Era una persona muy especial que siempre lograba hacer lo que otros no creían que fuera posible, sin importar el lado”.

2:56 a.m.

Hoy faltan seis décimas en la pole. Según Wolff, este no es un mal resultado. Porque este año Mercedes fue mayormente más fuerte en la carrera que en la clasificación…

2:47 a.m.

“Tuve problemas con los frenos y no podía calentarlos”, dice. Tuviste los mismos problemas en Suzuka. Sin embargo, se mantiene optimista y explica: “No entiendo por qué no debemos luchar por los puntos”.

“Las pequeñas cosas marcaron la diferencia hoy y por eso me perdí el tercer cuarto”, dijo Vettel.

Su compañero de equipo Vettel se perdió por poco la Q3 por el puesto 12 y admite: “Hubo más velocidad en el auto hoy”. No estaba contento con su vuelta en el segundo cuarto porque no confiaba en la parte trasera del auto.

“El auto se sintió realmente bien hoy”, dice, y agrega: “Encontramos mucho agarre y el auto me dio confianza”. Disfrutó de la calificación y ahora espera un “buen resultado el domingo”.

No hace mucho tiempo, Aston Martin luchaba regularmente para llegar al segundo cuarto. Con el P7, Stroll entregó hoy el mejor calificador del año. Y debido a las sanciones contra Leclerc y Pérez, ¡mañana comenzará desde P5!

2:22 a.m.

Turner Schumacher…

…aquí de nuevo en el video. Después de los lugares 16 y 19, el jefe del equipo, Gunther Steiner, les dijo a sus pilotos que “no mostraron el rendimiento” que esperaban.

“Parecía que al menos podíamos entrar en el segundo cuarto. Pero no lo hicimos”, dice enojado, “ambos pilotos tienen una segunda vuelta rápida”. [in Q1] No se encontraron”.

“Está tan apretado el centro del campo que puedes acabar en el tercer cuarto o quedar eliminado en el primero. Y nos eliminaron en el primero”, niega.