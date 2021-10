Tesla, IBM El futuro es bajo después de los resultados trimestrales

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., El 20 de octubre de 2021.

Futuros desactivados: Dow 0.30%, S&P 0.25%, Nasdaq 0.17%

21 de octubre (Reuters) – Los futuros del mercado de valores de EE. UU. Se desplomaron después de la caída de los resultados trimestrales de IBM y Tesla el jueves, y los inversores esperan más informes para ver el impacto de las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra en las empresas.

Tesla Inc. (TSLA.O) Después de superar las expectativas de Wall Street para las ganancias del tercer trimestre, el comercio libre cayó un 1%, ya que dijo el miércoles que sus próximas fábricas y las reversiones de la cadena de suministro presionarían sus márgenes. Lee mas

El informe trimestral del fabricante de vehículos eléctricos llega un día después del crecimiento de las acciones de Netflix Inc. (NFLX.O) Sus resultados continuaron deslizándose.

Otras acciones de mega capitalización, incluida Facebook Inc. (FB.O), Apple Inc. (AAPL.O) Y Amazon.com Inc. (AMZN.O) Cayó un 0,1% a un 0,3% el jueves.

IBM (IBMN) Cayó un 4,7% después de perder las estimaciones del mercado para las ganancias trimestrales, ya que su negocio de infraestructura administrada experimentó una disminución en los pedidos. Lee mas

Los inversores están observando de cerca las perspectivas de crecimiento de las empresas que enfrentan costos crecientes, escasez de mano de obra e interrupciones de la cadena de suministro, y los analistas esperan que las ganancias de las empresas del S&P 500 aumenten en un 33%.

Promedio industrial Dow Jones (.DJI) El miércoles, el récord intradiario alcanzó su punto máximo y alcanzó el índice de referencia. (.SPX) Estuvo a cinco puntos del récord a principios de septiembre.

Además, en el radar, las demandas semanales de desempleo aumentaron a alrededor de 300.000 la semana pasada, frente a las 293.000 de la semana anterior.

A las 6:50 am, el Dow E-Minus bajó 105 puntos, o un 0,3%, mientras que el S&P 500 E-Minus bajó 11,25 puntos, o un 0,25%, mientras que el Nasdaq 100 e-Minus bajó 25,5 puntos o 0,17 %.

AT&T Inc. (TENNESSE) Las ganancias trimestrales del operador de telecomunicaciones y el aumento de la factura telefónica mensual alcanzaron un 1% luego de agregar suscriptores. Lee mas

Dow Inc. (Debajo) La recuperación económica aumentó un 1,1% en las ganancias del tercer trimestre después de un aumento de más de cinco veces en los productos químicos. Lee mas

Informe de Srayashi Sanyal en Bangalore; Editado por Arun Koiyur

