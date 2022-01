Testigo molesta a los jueces con su testimonio: ‘lo recordamos’

Bushido es testigo y co-fiscal en el juicio.Foto: Imago Images / Olaf Wagner

Watson vive allí

El juicio de Arafat Abu Shaker y tres de sus hermanos continuó hoy, lunes, en el nuevo año. Esto sucedió por quincuagésima quinta vez. Recientemente, testificó Anna Maria Verschi, la esposa de Bushido. Fue su testimonio sobre una reunión con un buen amigo en el momento en que él le dijo que se planeaba algo grande. “Tenía un mal presentimiento en mi estómago, él es muy malo y lo hace”, le dijo a Arafat.

Exactamente este amigo lo confirmó en la corte: “No vi ninguna amenaza. Hablé con Anais, y no con Anna Maria. Por eso me sorprendió que estuviera con policía Además, no le ordenó que hiciera una advertencia, sino que entendió la declaración como un consejo. Anna Maria dijo: “Una mentira absoluta. Me mintió muchas veces. Casi me tenía más miedo”. Además: “No fue honesto porque definitivamente sucedió”. Ahora, el joven de 30 años debe continuar su carrera.

De esto se trata el proceso Según la acusación, se suponía que los delitos ocurrieron después de que Bushido quisiera romper los lazos comerciales en 2017. Abu Shakir no quiso aceptar esto y le pidió a Bushido que pagara millones y participara en su trabajo musical durante 15 años, según la acusación. . El rapero fue amenazado, humillado, encarcelado y herido. Los hermanos, de 39, 42 y 49 años, están acusados ​​de complicidad o cómplices.

Jugué la llamada telefónica de Anna-Maria con la familia

Antes de llamar al testigo a la habitación, el residente leyó el historial del chat seguro. Instagram entre él y Bushido. Los mensajes más antiguos provienen de 2016. Sin embargo, significativo fue el intercambio de mensajes en enero de 2018, poco después de los supuestos delitos penales contra el rapero. Allí, el testigo escribió: “Hermano, sé que ahora estás pasando por momentos difíciles. Estamos aquí, hermano”. Antes de que el joven de 30 años pudiera comentar sobre esta noticia, se escuchó una grabación telefónica entre Anna Maria y un miembro de la familia Arafat.

La esposa de Bushido fue advertida sobre Arafat durante la llamada telefónica. El hombre de 40 años dijo: “Me siento muy mal cuando escucho eso. Tengo cinco niños en casa. Empecé a temblar ”. Pero después del reinicio, la defensa de Arafat y su hermano Yasser contradecía la explotación en un primer momento. Tampoco estaba garantizado que la mujer accediera a la conversación.

Luego fue el turno del testigo. Al principio, el juez dijo: “Surge otra pregunta: usted dijo la última vez que no se enfrentó a una situación de amenaza de esta manera. ¿Alguna vez pensó que debería tener miedo?” Luego respondió sucintamente, “No”. También debe comentar sobre la conversación telefónica entre Anna Maria y la esposa de uno de los acusados. Esto es lo que la esposa de Bushido registró en su presencia en su teléfono celular. “Cuando estaba en casa, quería hablar con ella en paz. Sin saber nada sobre la grabación, me preguntó si podía tener el teléfono celular”. No preguntó por qué lo quería. La residente volvió a verificar y quiso saber cómo reaccionó Ana María cuando se enteró de que algo estaba en su contra. familia Mis pinceles están planeados. “Ella era normal, actuaba normal, sin miedo. El miedo se ve diferente en mis ojos”. Según su testimonio, ella tampoco tembló. Después de la conversación, iba a llamar a Bushido.

Un testigo importante vuelve a contradecir a la esposa del Bushido

Cuando la fiscal Petra Lester le señaló que, según Anna Maria, estaba completamente conmocionado después de la llamada telefónica, dijo: “No es cierto”. Lester también tenía preguntas sobre su historial de chat y Bushido de enero de 2018. El testigo dijo que no se trataba de los incidentes en Puderstraße, sino de asuntos privados entre Bushido y su esposa: “Anna Maria quería romper”. Sabía que el artista no se sentía bien. Además: “Sé que Ana María muchas veces quería dejar Anis”. La pareja se peleó varias veces. Mientras tanto, se leyó una carta entre el testigo y Anna Maria de julio de 2018. Dijo: “Voy a salir con los niños, ya no me gusta. Este tipo es tan egoísta. Antes de que lo odie,” Será mejor que rompamos “.

El testigo no recuerda detalles importantes

Cuando se le preguntó si Bushido había dicho que estaba encarcelado, el testigo respondió: “No lo sé”. El juez presidente pareció molesto por la respuesta y dijo: “¿No puede recordar eso? ¿El Sr. Ferchichi informó algo así? Uno recuerda eso”. testigo Continuó: “No sé si me dijo más. Hay cosas que no me dijo. Es su sitio de construcción”.

el amistad Entre él y Bushido finalmente terminó el día que el testigo testificó ante la policía. Hasta el día de hoy no entendía el motivo de la pérdida de contacto. Al ser interrogado en ese momento, afirmó que era un malentendido planear algo grande. Tampoco sabe por qué rompió el contacto con Anna Maria. “No había ninguna razón, no peleamos”. El día siguiente al juicio se celebrará el miércoles.

Puede encontrar todos los demás artículos sobre el proceso Bushido aquí.