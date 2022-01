Keanu Reeves dona millones para la investigación del cáncer

norteeo y Trinity están de nuevo en pantalla. “Matrix Resurrections” se ha estado proyectando en los cines alemanes y estadounidenses durante dos semanas. Tiene la cuarta edición de la saga Matrix Keanu Reeves y Carrie Ann Moss en los papeles principales. Pero además del actor canadiense conocido por su interpretación del personaje principal en The Matrix, su compromiso con la investigación del cáncer es mucho menor. Según informes de los medios, el 70 por ciento de los ingresos que obtuvo de las tres primeras películas de Matrix se destinó a la investigación de la leucemia, después de todo, 80 millones de dólares.

Su disposición a donar no es accidental. En 1991, su hermana menor, Kim, enfermó. cáncer de sangre. Luchó contra el cáncer durante diez años antes de mejorar. Se dice que Reeves apoyó tanto a su hermana durante este tiempo que retrasó la filmación de la primera película The Matrix, que se estrenó en 1999.

Nacido en 1964, Reeves comenzó a actuar cuando aún estaba en la escuela. Su gran avance en Hollywood llegó a la edad de 25 años cuando interpretó al idiota adolescente Ted en el loco viaje de Bill y Ted a través del tiempo. A esto le siguió un papel principal en la película de acción “Speed” y las tarifas superaron los millones.

Quince por ciento de participación en las ganancias

Para su primer uso como hacker de Neo, Reeves ganó diez millones de dólares y también se quedó con una participación del diez por ciento de las ganancias de la película. The Matrix recaudó aproximadamente $ 467 millones en taquilla, con un costo de producción de $ 63 millones. Además de su salario, el actor principal recibió $ 35 millones adicionales. Según LADbible, el setenta por ciento del dinero se destinó a la investigación del cáncer.

Reeves también donó las ganancias de sus películas posteriores. Por “Matrix Reloaded” y “Matrix Revolutions”, ambas de 2003, se dice que el actor recibió honorarios de 15 millones de dólares cada una. Obtuvo una participación del quince por ciento en las ganancias de ambas películas. Pero mientras que la secuela de la serie de películas recaudó $ 742 millones en todo el mundo, fue un poco más de $ 427 millones para The Matrix Revolution. Los costos de producción de ambas películas se estiman en alrededor de $ 110 millones a $ 150 millones.

Reeves también viaja en metro

Los costos de Matrix Revival ahora deberían estar al mismo nivel. Se estima que el salario de Reeves está entre $ 12 millones y $ 14 millones. Según Bloomberg, la cuarta entrega de la serie de películas recaudó casi $ 11 millones en taquilla en su primera semana de cine. La película también está inicialmente en la plataforma de transmisión. HBO Max para ver qué debería reducir los ingresos de las salas de cine.

Reeves, de 57 años, es una humilde estrella de Hollywood que ocasionalmente toma el metro. No solo dedicó sus ganancias a luchar contra el cáncer, según los informes de los medios, sino que una parte también se destinó a los miembros del equipo detrás de escena de sus películas, como los acróbatas y artistas gráficos de The Matrix.

A mediados de la década de 2000, creó una fundación para apoyar a los niños con cáncer, pero no lleva su nombre. No lo dijo hasta 2009. “Tengo una fundación privada que existe desde hace cinco o seis años y apoya algunos hospitales de niños y la investigación del cáncer”, dijo en una entrevista con Ladies Home Journal. “No me gusta asociar mi nombre con él, simplemente dejo que la fundación haga lo que hace”.

El brote de la pandemia de Corona ha llevado a Reeves a abrir nuevos caminos. En 2020, él mismo subastó un Zoom Date, y las ganancias se destinaron a Camp Rainbow Gold, un campamento de vacaciones de verano para niños con cáncer. Se estima que el ganador pagó más de $ 19,000.

En su vida privada, el actor tiene una relación con la artista Alexandra Grant. Su patrimonio neto, aunque creíble, se estima en decenas de millones de dólares.