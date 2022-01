¿Quién quiere ser millonario con Arjen Robben en el Olimpo?

Cash for the Garden, un amigo del cajón “Superstar” y esperando una pregunta de 500.000 €: En el segundo episodio “La semana de los 3 millones de euros”, otros tres candidatos aseguraron un lugar para la final de Big One Show el jueves.

En la carrera por los codiciados lugares para la Gran Final “Los 3 millones de semanas” del próximo jueves, la presidenta azafata Anja Beyer quisiera estar en la cima. También va bien en el sur de Hesse. Como candidata de transición de la secuencia del lunes, Anja Beyer se enfrenta al obstáculo de los 4.000 € y todavía tiene todos los payasos al principio. Según Dowden, ¿es posible “comer bien”? Anja Baer conoce su camino. El candidato también está familiarizado con “Lindenstrasse” y la lista actual de libros más vendidos para niños.

El límite mágico de 16.000 euros se alcanzó rápidamente. Es hora de algunas cositas de su archivo. Günther Jauch y el público se enteran de una apasionada propuesta de matrimonio (“Mi marido me detuvo en un partido de béisbol en San Francisco”) y una gran obra en construcción en el patio trasero (“Estamos construyendo una piscina”). “¿Cuánto cuesta el placer de una ducha?” Pregunta el mediador. El candidato responde: “Cuanto más gano aquí, menos voy a nadar en casa”.

“Estoy feliz de estar de regreso el jueves”.

Dado que el esposo también fundó una pequeña fábrica de cerveza, que estaba algo temblorosa durante el período Corona, Anja Beyer reunió todo el conocimiento disponible. Al final, el esfuerzo se ve doblemente recompensado. Anja Bayer recibió 125.000 € y se aseguró una plaza en la final: “Vuelvo el jueves” son las últimas palabras de un candidato que ahora puede sentarse y relajarse.

Michael Neuburger de Neuss tiene dificultades para relajarse físicamente. La consola con un estilo distintivo para la decoración colorida de las paredes (“Las paredes de mi apartamento están llenas de notas adhesivas”) emula a un zorro adivinador completamente enfocado con afición por los juegos. Michael Neuberger acaba de cruzar la marca de los 16.000 y conmocionó a todos los presentes con una calma increíble: “El programa tiene algo que ver con el juego”, dijo el candidato al plantear la pregunta: “Según el Instituto Económico Alemán en 2017, ¿qué porcentaje de hogares con ayudar a emplear este negro? “

Si el bromista general se equivoca …

Con el chico del “90 por ciento” con una cola de caballo y una gran sonrisa es perfecto. Después de unos minutos, Luck se despide en voz baja al otro lado de la habitación trasera. “Empujado” por un bromista público supuestamente seguro, el candidato convierte al ícono “Aktenzeichen XY” Edward Zimmermann en un ex abogado. El resultado: no solo desperdició los 32.000 euros que esperaba. Michael Neuburger ahora puede participar en la final.

Tras la posterior y bastante reconfortante aparición del director comercial Ruggiero Shoigun, en la que finalmente se cambiaron 16.000 euros y otra nota “final”, el profesor de secundaria Timo Zang pasa a la última ronda de adivinanzas de la velada. Además de un amplio conocimiento general, el joven de 35 años de Munich presenta una historia curiosa de bancarrota: mala suerte y un colapso (“Accidentalmente usé el combustible equivocado al repostar. Luego, la policía me atrapó enviando un mensaje de texto. Finalmente mostró lo mismo día “) y un payaso telefónico prominente en la mesa de adivinanzas.

“A menudo voy a jugar al tenis con Arjen”

“¿Es este realmente el verdadero Arjen Robben?” pregunta Günther Gautsch, quien estaba visiblemente confundido cuando los tres posibles payasos se conocieron por teléfono a través de la foto. De hecho, en realidad se trata del ex profesional del Bayern y ganador de la Liga de Campeones de 2013. “A menudo juego racquetball con Arjen. Es muy talentoso y ambicioso en todas las áreas”, según Timo Zang.

Aquí y ahora, un buen Arjen no tiene que deslizarse hacia el oyente. Sobre el tema de la ciencia planetaria general, Timo prefiere elegir a otro amigo de su directorio telefónico. Está bastante seguro de que Mercurio es el “planeta más pequeño del sistema solar”. Esto es correcto. Por lo tanto, Timo Zang está segundos antes de que suene la sirena con la friolera de 125.000 €. “¿Qué haces con tanto dinero?” Günther Gautsch quiere saberlo rápidamente. “¡Una pista de pádel de la escuela sería genial!”, Responde Timo con una gran sonrisa en el rostro. Bueno, quién sabe, quizás mañana por la noche hablemos de varias canchas de tenis …

Costará unos tres millones de euros en cuatro episodios hasta el 6 de enero de 2022 a las 20.15 horas en RTL.