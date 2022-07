‘The Big Celebrity Penance’: Olivia Jones se lleva a Calvin Kleinen | entretenimiento

Estaba aterrorizado por este momento, ¡y con razón!

En el episodio 3 de “La gran expiación de celebridades” (ProSieben) tuvo que enfrentarse a Calvin Kleinen, un mujeriego de 30 años de Temptation Island, en el Tour of Infamy. Solo el chico bronceado y soleado de Calvin Kleinlaut llevaba un sombrero (o capy) después de que la drag queen Olivia Jones (52) lo regañó.

Calvin se acercó a la conversación de manera casual, diciendo sobre su razón para asistir al campamento de penitencia: “Tal vez no he sido muy bueno con las chicas en el pasado, he hecho un poco de mierda allí y realmente nada más, creo”.

Olivia Jones levantó una ceja maquillada: “Te ayudaré. Te conocemos de ‘Seduction Island’ y ‘Celebrities Under the Palms’. En cada programa, algo sale mal con las mujeres y a menudo está mal. Echémosle un vistazo aquí.”

Simplemente el calcetín más genial de la historia: la drag queen Olivia Jones recurrió a Calvin Kleinen por sus eslóganes sexistas Foto: ProSieben / Nikola Milatovic

Después de algunos fragmentos feos del comportamiento de Calvin, Jones se quedó en silencio y miró fijamente a Calvin. Claramente inquieto por esto, se acercó a Olivia Jones: “¡Di algo aquí ahora!”

¡Lo que siguió fue una sesión de psicoterapia por excelencia! Olivia Jones continúa con dulzura: “¿Crees que está bien jugar así con los sentimientos de las mujeres?”. Calvin se siente aliviado: “Tal vez eso no sea bueno”. Jones inmediatamente intervino: “¿Tal vez?” Calvin empujó como un colegial: “Yo tampoco sé, soy bastante estúpido en esta situación y no sé cómo manejarlo”.

Jones luego planteó la pregunta que muchos espectadores pueden haberse hecho: “¿Cuántos años tienes?” Calvin, que todavía tenía 29 años en el momento de la grabación: “Tengo 29”. Olivia Jones es dura: “¿Por qué no actuarías de esta manera?”

Los campistas que pudieron ver el “Tour of Shame” celebraron a la drag queen por sus preguntas. Karina Spaak (26) está de acuerdo y dice: “Para mí, Calvin es realmente un niño pequeño en mi cabeza, totalmente inseguro y estresado por la situación”.

El influencer está inmerso en la publicidad Foto: ProSieben

Luego, Olivia Jones agregó algo más a la conversación: “Voy a hacértelo más fácil ahora. Si te pregunto de qué color son los ojos de Karina y qué tamaño de copa tiene”, Calvin Kleinen solo sonrió: “Dra.”.

Jones es maravillosamente directo: “Verás, Calvin, el problema es que solo estás minimizando la apariencia de las mujeres, como algunos babuinos ninfómanos. La forma en que hablas de las mujeres, ¿qué tal si alguien habla así de tu mamá? Gran trasero, grandes tetas .”

Calvin atacó: “Probablemente me volvería completamente loco porque ella es mi madre, y no le haces eso a las madres, simplemente no es cierto”. Argumentos débiles, también encontró Olivia Jones.

Escalada en acuerdo por violación

Hasta este punto todo seguía siendo inofensivo. Pero Olivia Jones también confrontó a Kleinen con una de sus canciones. Blasfema a los influencers. Kleinen estaba enojado con este grupo profesional: “Se trata de un montón de personas influyentes que ofrecen tetas, ofrecen traseros, y no creo que sea algo malo. Pero luego chismean, siempre envían fotos de penes y cosas así. Luego no deberían sorprenderse. también “.

Olivia Jones se sorprendió: “Entonces, Calvin. Lo resumiré un poco ahora: ¿es tu culpa si recibes fotos sexuales cuando publicas fotos sexys de ti mismo? Calvin ingenuamente: “Sí”. La siguiente frase provocó el silencio entre todas las celebridades que miraban. Olivia Jones: “Calvin, sabes que eso está peligrosamente cerca de decir que es su culpa si la violaron, entonces, ¿por qué usaría esas minifaldas?”

Calvin quería valerse por sí mismo: “No, definitivamente no. Escucha, no dije que está bien tener fotos de penes cuando subes fotos sexys. Solo dije, cuidado, si estás corriendo así, no lo hagas”. sorpréndete si algo así sucede. Está bien si sucede.” eso “.

Matthias Mangyapan, de 38 años, se alarmó al verlo: “Está empeorando”. Olivia Jones está furiosa: “Tienes que pensar que muchos jóvenes te están siguiendo con este argumento. Este es un retrato tan extraño de las mujeres de la Edad de Piedra que ni siquiera necesitamos hablar de tu trabajo como modelo a seguir. Mujeres Han luchado durante siglos para no ser tratados como pechos en dos pies”.

Cemex (21), Mathias Mangyapan y Karina Spaak (izquierda) no estaban satisfechos con las vistas de la Edad de Piedra de Calvin (derecha). Por cierto, después del anuncio de Olivia, finalmente se le permitió lavar la ropa nuevamente, pero solo para lavarla. Foto: ProSieben

¡Calvin ahora está doblado correctamente! Jones lo reprendió diciendo: “Bienvenido al siglo XXI, donde por cierto hay pandillas domésticas. Y tu penitencia es: lavar la ropa de las niñas. Eso es. Buenas noches, puedes dormir ahora o ir a clubes y disfruta lavando la ropa”.

¡Caída del micrófono!

Calvin volvió con otras celebridades que no estaban felices y que no lo saludaron con alegría. Se fue directamente a la cama y levantó la tapa sobre sus ojos: “Oye, eso es difícil, amigo”.

Esperamos que el autoconocimiento sea la primera forma de mejorar.