The Last of Us Parte 1: los requisitos de PC escalan de GTX 970 a RTX 4080

The Last of Us, la aventura de terror y supervivencia de gran éxito y aclamada por la crítica de Naughty Dog, se lanzó originalmente en junio de 2013 exclusivamente para PlayStation 3. Ahora, casi diez años después, se lanzará el 28 de marzo en PlayStation 3. Computadora. Sony ahora ha anunciado los detalles de las características de la PC y los requisitos del sistema.

Gráficos renovados y personalizables en relación de aspecto 21:9

La versión para PC de The Last of Us Part I es básicamente el remake que se lanzó hace unos seis meses para PlayStation 5. Sony asegura que el juego ahora se optimizó por completo para PC. Eso significa AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution, es decir, DLSS 2.x, y opciones ajustables de V-Sync, frecuencia de actualización y calidad de textura, así como sombras revisadas, reflejos y oclusión ambiental mejorada. Los efectos gráficos recientes se refieren al uso de trazado de rayos de hardware, pero los rayos no están involucrados en la primera parte de The Last of Us.

Sin embargo, los jugadores de PC pueden esperar soporte para formatos de pantalla ultra ancha; Específicamente, Sony llama a las relaciones de aspecto 21: 9 y 32: 9. Además, la retroalimentación háptica para los controladores de doble sentido de PlayStation 5 está disponible por cable. Particularmente interesante para la entrada del mouse y el teclado es que la asignación de teclas debe ser totalmente personalizable. Y el modo adaptativo debería facilitar a los jugadores el control tanto del gamepad como del teclado; probablemente, como de costumbre, esta última sea la opción más cómoda en los menús.

Requisitos del sistema de GTX 970 a RTX 4080

En cuanto a los requisitos del sistema, Naughty Dog recomienda un hardware de gama media de la generación anterior para configuraciones gráficas altas y 60 fps a 1920 x 1080 píxeles, mientras que al menos una AMD Radeon RX 470 (prueba) o Nvidia Geforce GTX 970 (prueba) para configuraciones gráficas Bajo y 30 fps a 1280 x 720 píxeles es suficiente. El único inconveniente son los requisitos de memoria: The Last of Us Part 1 quiere 16 GB de RAM y 100 GB de almacenamiento SSD.

Se ve muy diferente cuando miras al otro extremo de la escala: para el ajuste preestablecido Ultra y 60 fps a 3840 x 2160 píxeles, el desarrollador recomienda nada menos que una GeForce RTX 4080 (prueba); La Radeon RX 7900 XT (prueba) se puede usar con FSR en modo de calidad. Además, Naughty Dog recomienda un procesador rápido y 32 GB de RAM para los jugadores ávidos. Los requisitos del sistema del “extremo derecho” recuerdan inevitablemente a Forspoken (prueba), donde también se mencionaron una GeForce RTX 4080 y 32 GB de RAM.

En términos de contenido, el paquete completo

En términos de contenido, The Last of Us Part I combina la campaña de historia clásica con DLC Left Behind, un modo “Permadeath”, donde una muerte resulta en una salvación perdida, y un modo “Speedrun” con un temporizador. También habrá un modo foto.

Además se agradece Coincidencia de movimiento Junto con animaciones mejoradas, ya que el juego no reproduce las animaciones prefabricadas estándar, el juego combina los movimientos de personajes individuales con pequeños pasos en una animación en tiempo real más fluida. Esta técnica ya se ha utilizado en la segunda parte de The Last of Us. La primera parte de The Last of Us también recibe nuevos efectos físicos: explosiones en el área, por ejemplo, rompiendo cristales de ventanas; En general debe haber cosas más destructibles.

El 28 de marzo desde 60 euros en PC

The Last of Us Part I se lanzará el 28 de marzo a 60€ en Steam Y En la tienda de juegos épicos. La Edición Deluxe también incluye acceso anticipado a algunas habilidades del juego, piezas de armas y bonificaciones cosméticas por unos 70 €.