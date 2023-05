“The Voice Kids”: el descontento de los espectadores de Sat1 – “cheeky”

Lo más destacado de la temporada de este año de The Voice Kids fue: Emma, ​​de 15 años, de Viena. Mientras que la mayoría de sus oponentes querían cantar en los corazones de los espectadores del sábado 1 con números pop, la austriaca quemó el escenario con sus números de rap desde el principio. Y lo hizo tan bien que la superestrella mundial Eminem notó uno de sus videos y lo comentó en TikTok.

Entonces, es comprensible que el joven de 15 años, que saltó él mismo al Equipo Fanta-4, también se ganó la victoria el viernes por la noche (12 de mayo de 2023). “Todo parece un dulce sueño. Todavía no puedo creerlo. Amo la música y Eminem es uno de mis mayores ídolos. Ganar a Eminem y lanzar mi primer sencillo son los momentos más mágicos”, dijo The Voice Kids, ganadora del programa. en mi vida.

La rapera Emma gana ‘La Voz Kids’

Una victoria que algunos fanáticos no querían darle. “Después de la suspensión de Eminem y el furor que causó en todos los medios, era casi imposible esperar otra cosa. Y no digo que como equipo de Vincent, hubo muchas actuaciones fuertes hoy, incluso de otras bandas. Musicalmente, no lo fue. Emma está bien hoy. Pero felicidades de todos modos”, escribió un espectador en Instagram, por ejemplo.

+++ Lena Meyer-Landrut lanza la bomba en “The Voice Kids” +++

Otro agregó: “Qué descaro. A pesar del talento indiscutible de Emma, ​​​​que también es muy obvio en cierto modo, encuentro extraño este resultado. ¿Fiona? ¿Toby? ¿Adrián? Todos eran mejores. El escenario fue literalmente invadido por ellos, conquistados como troyanos”. conquistó la Antigua Roma. Felicitaciones a Emma, ​​​​pero lo que queda es un sabor antiguo “.

Mas noticias:

En cambio, sus entrenadores Michie Beck y Smodo tenían menos dudas sobre su victoria. “Ganar el programa 32 años después de nuestro primer lanzamiento de rap en 2023 con un rapero de 15 años es doblemente ganador. ¡Loco! Hoy es un día muy especial para nosotros y Emma”, dijo Beck. “Lo has adivinado, hija mía. Smodo agregó: Emma porque canta y porque es una niña. Que la chica de la camiseta rosa y su posición en el mundo proto-masculino del rap traigan algo así al escenario, también se eligió este mensaje.