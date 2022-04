“The Voice Kids” – una estrella internacional que cruzó los dedos – TV

Con este apoyo nada puede salir mal…

En las segundas peleas de The Voice Kids, estos tres talentos tuvieron habilidades de tiro muy destacadas la noche del viernes. Helena (14), Marvin (15) y Hannah (13) de Wincent Weiss (29) se sorprendieron cuando Ed Sheeran (31) los llamó personalmente de repente.

El trío fue informado sobre la batalla de parejas por su entrenador a través de Zoom. En esta ocasión, los jóvenes cantantes también aprendieron la canción, pero no de Wincent. En cambio, el músico declaró a sus discípulos: “El que lo escribió lo hace él mismo”. Helena en particular estaba muy emocionada. “Oh, ¿qué está pasando ahora?”



Ed Sheeren se unió a los niños en la llamada ZoomFoto: Joel C. Ryan / D



Mientras todos miraban su pantalla, Ed Sheeran se les unió de repente. ¡Qué sorpresa! Sentada cómodamente en la sala de la casa, la estrella mundial preguntó a los nominados: “¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos o emocionados?”, y si lo están.

Su ídolo no quiso tenerla en suspenso por mucho tiempo y reveló la canción de batalla. Ed Sheeran: “Trae mi guitarra para cantarla si quieres” y luego se hizo eco del Overpass Graffiti. La sesión de zoom se convirtió en un concierto en vivo. Como dijo el músico a su audiencia más joven: “Estuve en un concurso de talentos cuando tenía 16 años y llegué al top ten”. Después de eso se fue.

Fue una gran decepción para él en ese momento. “Destruyó totalmente mi confianza en mí mismo. Pensé, no puedo actuar, no puedo cantar, no puedo bailar. “Pero resulta que ese espectáculo no fue el final de su carrera. Así que introdujo talento en el camino: “Tienes que saber una cosa: si no pasas al siguiente turno, ese es el principio, no el final”.

El cantante definitivamente quería cruzar los dedos por ellos. Mientras tanto, Wincent Weiss sospechaba que la decisión sería difícil para él al final. Porque, según la estrella del pop: “Los tres mejoraron mucho durante sus entrenamientos”. Durante la actuación, hubo frecuentes aplausos de la audiencia. Los entrenadores también temblaron.



Wincent Weiss dejó a sus súbditos en buenas manosFoto: © SAT.1 / André Kowalski



Vincent estaba completamente afectado. “Ambos hemos crecido mucho juntos. También puedes verlo en el escenario. Esa fue una gran canción y buena energía”. El entrenador deseó: “Si tuviera el número de teléfono móvil de Ed Sheeran, se lo habría enviado por mensaje de texto”.

Al final, Marvin ganó la carrera y no podía creer su suerte. “Estoy temblando de pies a cabeza”. Tiene que “cantar”.