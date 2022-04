Excandidata de ‘Let’s Dance’ Kristen Ott: Acusaciones de acoso contra Joachim Lambi

Kristen Ott (izquierda) participó en la duodécima temporada de “Let’s Dance” con la bailarina profesional Regina Luca.Foto: www.imago-images.de / bChristoph Hardt

Es sabido entre los fanáticos de “Let’s Dance” que se pueden esperar las críticas más duras del jurado Joachim Lambi. Sin embargo, un excandidato ahora lo acusó de decir que sus duros comentarios fueron más allá de la crítica constructiva. En 2019, la famosa estrella Kerstin Ott participó en la duodécima temporada del espectáculo de danza. Hizo historia: fue la primera candidata en bailar con una mujer. Así que tuvo que aprender las partes masculinas tradicionales de la coreografía.

En el quinto programa, la mujer de 40 años y su pareja de baile, Regina Luca, abandonaron el programa. Es por eso que la exitosa estrella no estaba particularmente triste. Kristen Ott rápidamente se dio cuenta de que “Let’s Dance” no era para ella. Ella dijo en ese momento en el programa:

“Me siento tan fuera de lugar que me siento realmente incómodo. Y no puedo decirle a la cámara: ‘Por favor, llámame’ todas las semanas cuando pienso: ‘Por favor, no me llames más’. Eso se siente mal. a mi.”

Kristen Ott solo llegó al quinto programa en 2019.Foto: www.imago-images.de / bChristoph Hardt

El miembro del jurado Joachim Lampe puede ser una de las razones de esta molestia. Como dijo Kirsten Ott recientemente en el podcast “But Please With Schlager”, la mujer de 57 años no se contuvo con declaraciones negativas. Golpeó duramente las críticas del jurado al cantante en su momento: “Yo tampoco habría tenido problema en ese momento, si él hubiera criticado mi mal estilo de baile y no me hubiera dado ningún punto. Me habría ido bien con eso”. Pero hay una o dos frases que luego se vuelven muy personales”.

El hombre de 40 años se hace cargo del experto en danza: “Realmente tienes que decir, ‘Chicos, todos sabemos mejor ahora. ” sabemos que es por ellos salud Uno Gente No puede ser bueno”. Ott también agrega: “Creo que lo que está pasando en el jurado también es intimidación”.

Kristen Ott pide un cambio de jurado

Kirsten Ott incluso sugiere nombrar a otro juez en lugar de Joachim Lampe. “Exactamente como Dieter Bohlen Reemplazado, quisiera que el Sr. Llambi hiciera lo mismo. Puedo ser muy franco y abierto al respecto. También puede ser un tipo muy amigable”, dice Kirsten Ott en el podcast. También puedes imaginar que Lambi se quedaría, pero a cambio cambiaría su comportamiento y no “haría que los candidatos se vean tan estúpidos”. Ella está convencida: “Lo podría hacer mejor y espero, si no lo solucionan. Es su lugar, adaptarse un poco”.

(malo)