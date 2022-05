“The Voice Kids” – Victoria final de Georgia – TV

Este cuento de hadas tuvo un final feliz después de todo…

El viernes por la noche, Georgia de Bremerhaven ganó el premio “The Voice Kids”. El niño de 11 años no solo ganó el trofeo, sino también una beca de entrenamiento de 15.000 € y una opción de contrato récord.

Tuvo mucha mala suerte esa temporada. Georgia tuvo que retirarse antes de tiempo debido a una infección por corona, pero luego los televidentes votaron la final a través de un “boleto comunitario”.

Otros ocho talentos compitieron con ella. El estudiante del Team Fanta entró a la carrera con la clásica película de Elvis “Can’t Help Falling in Love”. No solo sus profesores se mostraron encantados con el regreso de la joven cantante. Lena Meyer Landrut (30 años) también estaba feliz. “Estoy muy feliz de que estés aquí hoy y de que hayas podido cantar tan bien para nosotros”. Los fanáticos casi explotaron de orgullo.

Durante el show, Georgia demostró que ya es una verdadera profesional. La candidata Vivian (15 años) falló la actuación del grupo esa noche debido a una laringitis. Nadia y Georgia tuvieron que actuar solas.

“Las chicas se enteraron 30 minutos antes del espectáculo que a Vivian no se le permitió participar y también obtuvieron su parte”, dijo la entrenadora Michy Beck (54).



Georgia, ganadora de ‘The Voice Kids’, anima con los entrenadores Michy Beck (izquierda) y SmodoFoto: Jörg Carstensen / dpa



La presentadora Melissa Khelj, de 32 años, quedó asombrada después del espectáculo: “¡Qué gran actuación! ¡Qué gran energía! “El talento tuvo que temblar durante mucho tiempo antes de que se anunciara al ganador. Los entrenadores todavía tienen un desafío.

Debido a que Lena ganó un concurso en The Battles, tenía un deseo. La cantante eligió una actuación caprichosa para The Winner Takes It All de ABBA, con sus compañeros como extras.

Álvaro Soler (31 años) se sentó al piano, los abanicos saludaron en el aire a Lina con abanicos de plumas blancas, y Wincent Weiss (29) obsequió al músico con una larga peluca oscura y un ceñido vestido blanco. Nadie puede tomarse en serio este número.



El cantante Max Brusa (izquierda) con el ganador del año pasado Egon Werler (derecha)Foto: SAT.1 / André Kowalski



No fue hasta poco antes de la medianoche. Los televidentes decidieron votar y eligieron a Georgia como ganadora de “The Voice Kids 2022”. Lágrimas de alegría del estudiante.

A su predecesor Egon (16) de Berlín, que ganó el año pasado, se le permitió interpretar una canción conjunta “Rest der Welt” en la final el viernes por la noche con su famosa estrella, el cantautor Max Prossa (32). Quién sabe qué estrella de Georgia estará pronto en el escenario…