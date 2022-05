“Los Geissens”: ¡una suntuosa cena por 7.600 euros! “Simplemente se llevaron el dinero”.

Conciencia: Carmen todavía sirve una buena cena en Francia

Pero los Jessen no solo disfrutan de la fiesta, sino también de la buena comida. La cuenta de La Voile Rouge en Saint-Tropez todavía molestaba a Carmen: la pareja tuvo que pagar 50.000 francos, el equivalente a unos 7.600 euros, en el maravilloso restaurante.

Es duro”, dice Carmen en el podcast. “Simplemente tomaron el efectivo y no puedes pagar con tu tarjeta de crédito”.

Los precios más altos no deberían sorprender, dado que The Edge de U2 y Bono ya apareció aquí. Según la leyenda, un mesero borracho en un club de playa inventó abrir botellas de champán con un sable. Los precios también estaban orgullosos: los precios de champán de cinco cifras no son raros en los clubes de ricos y bellos.

Es posible que el club de St Tropez haya cerrado mientras tanto, pero los Jesenies deberían apegarse a sus billeteras en su próximo viaje a Dubái: el club de playa en el Golfo Pérsico ha reabierto con el mismo nombre.