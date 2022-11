The Witcher 3: CD Projekt Red muestra la edición de próxima generación con trazado de rayos y FSR 2 en PC, PS5 y Xbox Series X

Los fanáticos de The Witcher 3: Wild Hunt recibirán una actualización gratuita a la versión de próxima generación del juego dentro de tres semanas. CD Projekt Red ahora ha demostrado las mejoras de esta actualización en un tráiler y una transmisión en vivo, incluido el trazado de rayos y AMD FidelityFX Super Resolution 2.

The Witcher 3: Wild Hunt tendrá un lanzamiento de próxima generación el 14 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X (Unos 500 euros en Amazon) así como para ordenadores. Aquellos que ya tengan el juego obtendrán la nueva versión como una actualización gratuita, incluidos todos los DLC, incluso si no se compraron. CD Projekt Red ahora ha lanzado la fusión del tráiler a continuación, que da una idea de las imágenes mejoradas.

en una transmisión en vivo Gorjeo No solo se mostró otro juego, sino que los desarrolladores también dieron una idea de las innovaciones técnicas. La versión de próxima generación de The Witcher 3 aprovecha principalmente el trazado de rayos en tiempo real para la iluminación y las sombras globales. Los reflejos no se calculan mediante el trazado de rayos, pero al menos los reflejos del área de la pantalla se reemplazan con variables de mayor resolución. Si posee una PC para juegos particularmente poderosa, puede establecer muchas configuraciones de gráficos más altas que antes después de una actualización, porque CD Projekt Red presenta un nuevo ajuste preestablecido “Ultra +”.

Cuando se combina con Nvidia GeForce RTX 2000 o posterior, el rendimiento se puede mejorar con Deep Learning Super Sampling (DLSS), pero la actualización también presenta AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR), tanto en la versión para PC como en Xbox Series X y PlayStation 5. Los jugadores de consola pueden elegir entre el modo de calidad 4K renderizado a 30 cuadros por segundo o el modo de rendimiento 4K a 60 cuadros por segundo. Xbox Series S también obtendrá un modo de 60 fps, mientras que los jugadores de PS5 se beneficiarán de la compatibilidad total con las funciones del controlador DualSense.