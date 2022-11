Disponibilidad a partir del 21.11.2007 – Buenas oportunidades esta semana del Black Friday

a: Sven Galitski

separar

Noviembre es uno de los meses más fuertes en mucho tiempo en cuanto a renovación de PS5 y ahora es la semana del Black Friday. ¿Qué puedes esperar?

Hamburgo – Para ps5Hunters ha tenido un noviembre realmente bueno hasta ahora, uno de los meses más fuertes en la memoria reciente en términos de suministros de consolas nuevas. sony. Además, ya se acerca la Black Week, que culminará con el Black Friday. ¿Qué pasa con PS5? ¿Está bajando mucho la consola esta semana? ¿Habrá más cantidades en los próximos días? Aquí puedes aprender más.

Nombre del controlador PlayStation 5 (PS5) el creador Entretenimiento interactivo de Sony (usted) escribe Consola de juegos fija generación 09 generación de consolas memoria mediocre Blu-ray, SSD Liberar 19 de noviembre de 2020

Comprar una PS5: disponibilidad esta semana del Black Friday: ¿dónde está el suministro y de dónde podría provenir algo?

Esta es la situación actual: Como dije, noviembre realmente surgió como un mes muy fuerte. Casi todos los comerciantes involucrados han vendido PS5 este mes, y algunos incluso lo han vendido varias veces (¡PlayStation Direct, por ejemplo, ya 6x!). Se siguen agregando nuevas consolas diligentemente. que ingame.de informes.

En breve: Sony ha prometido más consolas PS5 para Navidad Y puedes sentirlo claramente ahora. Además, actualmente no parece que Sony vuelva a quitarse los pantalones tontos. Solo el lunes, al comienzo de la semana del Black Friday, hubo dos entregas: una en MyToys y otra en PS Direct, la tienda de fábrica interna de PS5 de Sony.

¿Cómo se comporta la PS5 durante la semana del Black Friday? © Sony Entretenimiento interactivo

Predicciones generales para la semana del Black Friday: La Semana Negra comenzó oficialmente el lunes Viernes negro 2022 (25 de noviembre de 2022), se acerca el evento más importante de esta semana de gangas, y también el Cyber ​​Monday (28 de noviembre de 2022). ¿Cómo está la PS5 en estos días?

Bueno, uno u otro cazador de PS5 debe estar decepcionado a estas alturas. Porque durante la semana del Black Friday, el propio Black Friday, pero también el siguiente Cyber ​​Monday, no hay que esperar ofertas ni ofertas para la PS5. La consola aún no está disponible dos años después de su lanzamiento. Es poco probable que haya campañas de descuento. En cuanto a la disponibilidad, la experiencia ha demostrado que no se deben aumentar las posibilidades durante este período, al menos no por la propia Black Week. Si hay una caída en este momento, sucederá de todos modos, sin importar si es Black Friday o Cyber ​​​​Monday. Puedes encontrar más información sobre esto aquí: Compre PS5 el Black Friday 2022: aquí están las oportunidades de la consola.

La mayoría de los minoristas pequeños y grandes deberían tener la Playstation 5 disponible durante la semana del Black Friday. © Imago

Comprar una PS5 durante la Semana Negra: ¿dónde debe tener cuidado en este momento?

Estos comerciantes están de moda esta semana del Black Friday: En general, todavía hay mucho en términos de caídas de PS5 esta semana. A nivel local actualmente tienes en las sucursales locales de Media Markt y Saturno Todavía hay algunas posibilidades realmente buenas para la PS5, incluso si la campaña de pedidos anticipados comenzó hace más de una semana. Pero aún puedes tener suerte, especialmente en pueblos pequeños o en áreas rurales. Lo mismo se aplica a parada de jimSucursales.

También debes estar atento en línea durante la Black Week. En este momento, el suministro nunca se agota, por lo que, en principio, casi todos los minoristas relevantes podrían caer (nuevamente) en cualquier momento y sin previo aviso, no solo los mayores garantes de suministro como Amazon, OTTO, PlayStation Direct, MediaMarkt o Saturn, pero también pequeños y los de tamaño mediano como Smyths Toys, Müller, Spielegrotte o incluso Conrad.

Por lo tanto, si generalmente no quiere perderse ni una sola gota y quiere estar siempre actualizado con la situación actual del suministro de su PlayStation 5, entonces definitivamente debería visitar nuestro sitio regularmente. Teletipo en vivo de PS5.

En términos de ofertas de accesorios o descuentos en juegos, las cosas parecen muy prometedoras durante la Black Week, y todavía queda mucho por hacer aquí. El viernes pasado, varios minoristas ofrecieron el controlador DualSense para PS5 en varios colores a un precio realmente económico. DualSense todavía está disponible a este precio de algunos proveedores. Puedes aprender más sobre esto aquí: Comprar PS5: Controlador DualSense por € 49.99 – Ha comenzado la mega venta del Black Friday