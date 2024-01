Thomas Fritsch: La grandeza de la televisión y la voz de las estrellas | NDR.de – Historia

A partir de: 16 de enero de 2024 a las 12:30 p.m. Thomas Fritsche fue la voz de doblaje alemán de Russell Crowe en “Gladiator”, dio voz a Scar en “El Rey León” y fue el narrador de una obra de radio para “The Three???” durante muchos años. El 16 de enero habría cumplido 80 años.

Thomas Fritsche fue un maestro del doblaje y su voz aún hoy pone la piel de gallina. Antes de que eso suceda, pasa por algunas etapas. Fritsch nació el 16 de enero de 1944 en Dresde. Creció en Hamburgo, hijo del actor Willy Fritsch y la bailarina Dinah Grace.

Eligió la misma profesión que su padre.

Y un día lo tuvo claro: yo también quiero ser actor. “Mi padre dijo: 'Tienes que elegir una carrera que puede ser muy bonita, pero también puede ser muy solitaria, muy terrible y muy triste si no tienes nada que hacer'”, recuerda. “Y mi madre habría preferido que yo fuera médico. Pero, por supuesto, no tenía nada en contra. Entonces fui a ver a Gustav Gründgens y le pregunté si tenía algún sentido: el monólogo de Moritz Stiefel de 'Primavera' 'El despertar' por Frank Wedekind.” Grundgens dijo que sí y Thomas Fritsch fue a la escuela de teatro. Tenía 16 años en ese momento. Completó su formación durante tres años en Hamburgo-Busseldorf.

Thomas Fritsch posa ante la cámara con su padre y Hildegard Knef

Cuando tenía poco más de 20 años, la joven y bella Thomas llamó la atención de los adolescentes como chico de portada de Bravo. Luego cantó también. A finales de 1963, su sencillo “If Moonshine Ain't So Romantic” alcanzó el puesto 13 en las listas alemanas, su primera y más alta posición.

Thomas Fritsche estuvo a menudo delante de la cámara, incluso con grandes estrellas como Lili Palmer y Hildegard Knife. Apareció con este último en la película “The Big Love Game” en 1963. En 1964, apareció en una película con su padre por única vez. “Eso es lo que aprendí de mi padre” de Willie Fritsche: el título no podría ser más apropiado.

Apariciones en “Derek” y en teatro.

A finales de los años 1970, tras una pausa en su carrera profesional, regresó con la serie Three One Too Many, con Jutta Speidel y Herbert Herrmann. Ha aparecido seis veces sólo en “Derek”. Continuó su presencia en la pantalla con papeles en series de gran audiencia como “Hello Robbie”, “Our Charly” y “Soko 5113”. Tuvo papeles invitados varias veces en una adaptación de la novela de Rosamund Belcher.

Thomas Fritsche era uno de los rostros más famosos de la televisión y sus papeles eran a menudo ligeros y románticos. Pero en realidad quería algo más. Dijo: “Siento que no soy valorado como actor. Me gustaría conseguir otros papeles. Esto no es fácil y por eso los busco en el teatro. Me gusta soñar y me gusta actuar”. , y es por eso.” “Elegí la profesión de actor. Intento mantener un toque de mi infancia”.

Una vez dijo que su libro favorito era “El Principito”: “Cuando lo leo, siento que es la mejor manera de que el público me conozca”.

Fritsch también estuvo en la serie “Los Tres ???” El escucha

Su voz distintiva lee audiolibros, estrellas del mundo y escribe guiones para juegos de computadora. En “Gladiator”, “Master & Commander – Hasta el fin del mundo” y “Proof of Life” fue la voz de la estrella internacional Russell Crowe. En “The Nanny” fue la voz alemana del Sr. Sheffield.

Como sucesor de Matthias Fuchs, fallecido en 2001, Fritsch fue el narrador de la serie de obras de radio “Los tres ???” Durante más de 15 años, desde 2002 hasta 2017. También asumió este papel en la serie temporal “Die DREi”. En 2004, el actor apareció como narrador en una versión teatral ampliada de “The Super Parrot” para celebrar el 25 aniversario de la serie. En el Color Line Arena de Hamburgo había 12.000 aficionados.

Me sentí como en casa en Hamburgo

Llegó Tomás Fritsch. También hizo paradas frecuentes en Hamburgo, por ejemplo en el Teatro Ernst Deutsch. Aquí se sentía especialmente como en casa. “Cuando estoy en Munich o Berlín, la gente siempre me dice: 'Eres demasiado noralemán, con muy poca dignidad. Puedes decir que eres de Hamburgo. No puedo juzgarlo por mí mismo, pero lo tomo como una cumplido.'”

Fritsch vivió durante mucho tiempo en Munich y en la isla de Mykonos. En 2019 se reveló que padecía demencia. Thomas Fritsch murió el 21 de abril de 2021 en Berlín a la edad de 77 años.

