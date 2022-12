Tidal en Argentina: suscripción muy barata desde 55 centavos vía VPN

Servicio de musica ola Perfecto para oyentes audiófilos que no quieren comprometer la calidad del sonido. Mientras que con competidores como Spotify Llegando al final del asta de la bandera a 320 kbps, Tidal ofrece una experiencia de sonido en una clase propia con verdadera calidad Hi-Fi. En la tarifa HiFi Plus de gama alta, la diferencia se nota incluso para los oídos menos entrenados, incluso se incluye calidad de estudio. Sin embargo, el servicio no es barato. Computer Build te explica en unos pocos pasos cómo conseguir Tidal muy barato y qué debes tener en cuenta.

Los mejores proveedores de VPN ganador de la prueba



NordVPN Detalles de la prueba

Flecha de botón de detalle Ber Una operación muy sencilla

Protección superior contra Un límite de seis dispositivos.

Promedio de selección de país solamente



Surfshark BV Detalles de la prueba

Flecha de botón de detalle Ber Mejor rendimiento de transmisión

Conexiones simultáneas ilimitadas contra Clasificación de países algo injusta

La política de privacidad está solo en inglés.



escondeme Detalles de la prueba

Flecha del botón Detalles Ber 10 conexiones simultáneas

Buena seguridad contra Sin servidores de disco RAM

Sin auditoría actual



ExpressVPN Detalles de la prueba

Flecha de botón de detalle Ber Amplia compatibilidad con dispositivos

Certificación de múltiples auditorías contra Más caro

Problemas con Netflix EE. UU.



fantasma cibernético Detalles de la prueba

Flecha del botón Detalles Ber Una operación muy sencilla

Servidores dedicados para streaming y torrents contra Sin saltos múltiples

Rendimiento de descarga normal



Tecnologías de protones Detalles de la prueba

Flecha de botón de detalle Ber Estricta protección de datos suiza

Buena velocidad contra Muy caro

Sin servidores de disco RAM



Acceso privado a internet Detalles de la prueba

Flecha del botón Detalles Ber No hay registros

Muy buena selección de países. contra Sede en EE. UU. (Five Eyes)

Netflix extranjero solo es parcialmente posible



Calidad de la prueba 2.7 Satisfactorio Mulvad Detalles de la prueba

Flecha del botón Detalles Ber Muy buena seguridad y transparencia.

Más anonimato, pago posible contra Una pequeña selección de dispositivos.

No apto para transmisión Relación calidad-precio READ Nach einem Monat Pause: exportaciones argentinas Exportaciones más amplias Rindfleisch



Calidad de la prueba 2.9 Satisfactorio Defensor de bits Detalles de la prueba

Flecha de botón de detalle Ber Excelente velocidad

Precio muy barato contra Una pequeña selección de países.

Difícilmente adecuado para la transmisión



Calidad de la prueba 3.0 Satisfactorio kaspersky Detalles de la prueba

Flecha de botón de detalle Ber Precio muy barato

Protección wifi automática contra Algunos paises

Una pequeña selección de dispositivos. La lista completa: los mejores proveedores de VPN

Tidal: Hifi y Hifi Plus baratos en Argentina

En Argentina pagas solo una fracción del precio regular de Tidal en este país. de las tarifas son altas Cuesta solo 55 centavos por mes. HiFi Plus de pago Sólo 80 centavos al mes. En comparación: en Alemania, por otro lado, paga 9,99 € al mes por HiFi y 19,99 € al mes por HiFi Plus de gama alta. Ambas tarifas Tidal se pueden usar como un paquete familiar con Argentina-Snapper con hasta seis cuentas de usuario diferentes, en cuyo caso solo pagará un poco más. Todas las tarifas incluyen un período de prueba de 30 días durante los cuales puede probar el servicio de forma gratuita. Un resumen de los precios mensuales convertidos a pesos argentinos y euros:

Alta fidelidad de marea (1 cuenta, calidad HiFi, hasta 1.411 kbps): 99 ARS / 0,55 euros

(1 cuenta, calidad HiFi, hasta 1.411 kbps): Tidal Hi-Fi Plus (1 cuenta, calidad de estudio, hasta 9216 kbps): 145 ARS / 0,81 euros

(1 cuenta, calidad de estudio, hasta 9216 kbps): La familia Tidal HiFi (6 cuentas, calidad HiFi, hasta 1.411 kbps): 145 ARS / 0,81 euros

(6 cuentas, calidad HiFi, hasta 1.411 kbps): Familia Tidal HiFi Plus (6 cuentas, calidad de estudio, hasta 9.216 kbps): 225 ARS / 1,26 euros

Con un servicio VPN como TunnelBear, te conectas a un servidor VPN de Argentina y luego ves los precios de Tidal en pesos argentinos.

Una VPN gratuita es suficiente para registrarse

vVirtual pagsrivates nortered, corto Para utilizar las tarifas más baratas en Argentina, primero debe crear una cuenta Tidal en el extranjero. simplemente usasVirtualrivatesred, corto vpn . Con esto, tu dirección IP viaja a cualquier país Omite cualquier bloqueo de país

Hay una amplia gama de proveedores de VPN para elegir, pero no todos los servicios son igualmente adecuados para todos los propósitos. Dado que el proceso de registro con Tidal solo requiere una VPN una vez, el servicio gratuito es suficiente. En este caso, elegimos Oso de túnel Decidí que obtendrás la versión gratuita en la sección de descargas. También se pueden utilizar otros servicios de VPN. Solo es importante que el proveedor ejecute los servidores VPN apropiados en Argentina.

Vídeo de Amazon Prime O Si frecuenta servicios de transmisión que no sean Tidal netflix Disney más Y si quieres sacarle el máximo partido a las plataformas, te recomendamos que te cambies siempre a un servicio de VPN de pago. Las listas de servicios de transmisión varían de un país a otro y están protegidas por bloqueos geográficos fácilmente evitables. Por ejemplo, Netflix en Canadá ofrece una mayor selección de películas y series que en este país. Servicios como HBO máximo iPlayer de la BBC Solo disponible en Alemania a través de VPN.

Hide.me VPN, ExpressVPN Y Nota IMPORTANTE: No funciona con NordVPN y Proton VPN. Si ya usa uno de los dos servicios, le recomendamos el TunnelBear gratuito para registrarse en Tidal. los Mejor proveedor de VPN Omita los bloqueos de países y haga accesible el contenido oculto. se recomiendan Tiburón surfero VPN de la costa cibernética . Estos servicios son adecuados para suscribirse a Tidal en Argentina, no tienen límites de datos como las VPN gratuitas y ejecutan servidores VPN especialmente optimizados para la transmisión.No funciona con NordVPN y Proton VPN. Si ya usa uno de los dos servicios, le recomendamos el TunnelBear gratuito para registrarse en Tidal.

Tidal: Suscripción vía VPN en Argentina

Registrarse y obtener una suscripción a Tidal en Argentina es solo unos pocos pasos. Necesita el servicio VPN apropiado y una tarjeta de crédito para pagar, no se aceptan otros métodos de pago.

Así es como registrarse a través de VPN

Inicie el servicio VPN y conéctese al servidor VPN de Argentina. Luego realice los siguientes pasos:

Abra el navegador en modo incógnito, luego el Sitio web de mareas. No se sorprenda si el sitio todavía está en alemán, eso es normal. Haga clic allí Acerca de las mareas luego arriba Precios y Modelos de Suscripción. Consulte los precios indicados. Si los precios están dados en “ARS” allí, todo estará bien. En cambio, si no ves información de precios o precios en euros, el camuflaje no funciona. Lo mismo se aplica si Tidal no está disponible en su país. En este caso, desconecte la conexión VPN y vuelva a intentarlo. De forma predeterminada, el servicio VPN selecciona un nuevo servidor de destino al volver a conectarse. Si todo funciona, continúa seleccionando el modelo de pago deseado De alta fidelidad O Alta fidelidad Plus. Luego haga clic Prueba gratis. Luego siga las instrucciones en pantalla para completar el registro. Entonces usted tiene la opción de nuevo De alta fidelidad Y Alta fidelidad Plus. No se confunda si de repente ve un signo de dólar junto a los precios en lugar de “ARS”. El dólar es el símbolo de la moneda oficial del peso argentino. Aquí también hay una opción para crear un plan familiar para hasta seis cuentas de usuario separadas por una tarifa adicional. En este ejemplo, lo estamos dejando en cargos individuales. Haga clic en Continuar. Ahora ingrese los detalles de su tarjeta de crédito y complete todos los campos requeridos. Luego haga clic Continuar. “¡Bienvenidos!” Aparecerá una ventana con el mensaje Apertura, registro y compra completada. La tarjeta de crédito se cargará por primera vez después del período de prueba de 30 días. Haciendo click Descargar Tidal Descarga el software a tu dispositivo. Ahora vaya a la bandeja de entrada de su correo electrónico y haga clic en el correo electrónico recibido Verificar correo electrónico. “¡Exitoso!” Una ventana nueva aparecerá. se abre Ahora la cuenta de usuario está activada y lista para usar Tidal.

Cierre todas las ventanas del navegador y desconéctese de la conexión VPN. Ya no necesitas una VPN. El registro y el uso de Tidal ahora es posible con su dirección IP alemana y cualquier dispositivo final compatible.

Listo: si ve la pantalla de bienvenida, ha ahorrado dinero con una suscripción a Tidal (aquí: Surfshark).

Tarjeta de crédito Tidal Decline – ¿Y ahora qué?

Algunos usuarios informan que Tidal rechaza las tarjetas de crédito en casos individuales. El siguiente truco a menudo conduce al éxito deseado: en el paso 7, desconecte brevemente la conexión VPN antes de abrir Continuar Haga clic en El fabricante ahora paga a través de una dirección IP alemana, pero bajo las condiciones argentinas guardadas anteriormente. Una vez completada la compra, “¡Bienvenido!” Ver, volver a conectarse al servidor VPN de Argentina y completar los pasos restantes para enviar la confirmación por correo electrónico a través del servidor VPN de Argentina.

Tidal: ¿Es legal comprar en Argentina?

Obtener una suscripción a Tidal en Argentina no es ilegal en Alemania. Sin embargo, está violando los términos de uso del proveedor. El Servicio de Streaming indica que el Servicio no se puede utilizar fuera de las restricciones geográficas o regionales aplicables. La violación de los Términos de uso puede resultar en la suspensión o eliminación de la cuenta. Por lo tanto, usar una VPN para configurar su cuenta de Tidal en el extranjero es jugar con fuego, incluso si es rentable. Pero no cometiste un crimen.