Tierra de inflación: Argentinos desesperados esperan más capitalismo

Lemoine estaba llena de entusiasmo por Miley, quien era la presidenta honoraria del partido cuando él era vicepresidente. Es muy conocida en Argentina y cuando salimos a comer, la empleada quiere sacarse un selfie. Él dice que los seguidores de Miley son en su mayoría jóvenes, pobres y hombres. La noción de que la gente pobre no quiere trabajar y está acostumbrada a las concesiones del gobierno a menudo se miente aquí: “Solo se aplica a unos pocos. La mayoría de la gente quiere trabajar, pero el gobierno, con sus altos impuestos y regulaciones, no les ha dado una oportunidad real. Estas personas pobres están principalmente frustradas por la inflación. Ellos creen en nuestro movimiento de libertad.

Cuando pago el hotel, me doy cuenta de lo que es la inflación. No quiero pagar con tarjeta Visa, porque en las tarjetas de crédito se paga el tipo de cambio oficial de peso a dólares o euros. En el mercado abierto puede obtener el doble de pesos por un dólar; el gobierno lo tolera. La gente de Argentina está hablando del dólar azul. El tipo de cambio del dólar, el equivalente al dólar estadounidense en Argentina, es el costo de comprar y vender un billete de un dólar en el mercado. De hecho, dije, las cosas son tan complicadas porque hay al menos cuatro tipos diferentes de dólares.

Estuve en Buenos Aires y otras ciudades argentinas del 21 de mayo al 1 de junio conversando con representantes de economistas, políticos, pensadores, periodistas y jóvenes. La situación del país es dramática. No hay país en el mundo que haya caído tanto como Argentina en los últimos 100 años. A principios del siglo XX, el ingreso per cápita promedio de la población era uno de los más altos del mundo. “Riche comme un argentin” – tan rico como un argentino – era un mandato en ese momento.

En los primeros tres meses, según Lemoine, dos millones de argentinos participaron del sorteo, en el que Miley quiere demostrar: “Yo no me metí en política por dinero”. Cada participante debe proporcionar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Al principio pensé que era una forma muy barata de obtener datos para la publicidad de campañas. Sin embargo, Lemoine garantiza que los datos solo se utilizarán para la lotería. Sin embargo, esta es una técnica de marketing muy eficaz.

Me reúno con el congresista Ricardo López Murphy. También espera un cambio en la economía de mercado, pero no es tan agresivo como Miley, quien, por ejemplo, quiere abolir el banco central. López Murphy, quien trabaja para la Fundación Nauman en Alemania, es economista de formación y se desempeñó como Ministro de Defensa y Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Es líder del partido Republicanos Unidos desde 2021, fundó en 2020 y forma parte de la coalición JTC Juntos por el Cambio (Cambiemos).

López Murphy: “Lucharé contra el proteccionismo”

También es considerado un posible candidato presidencial. ¿Qué hará si se hace cargo de Argentina? Sobre todo, luchar contra el proteccionismo, eliminar numerosas regulaciones (por ejemplo, en el mercado laboral) y reducir drásticamente los impuestos. Incluso las empresas con 200 o más empleados ahora se ven obligadas a vender algunos de sus productos a precios fijados por el gobierno. Un gran problema al que se enfrentan él y otros: debido a la alta carga fiscal, el sector informal, es decir, el trabajo no declarado, es muy importante. Se estima que hoy hay más personas trabajando ilegalmente que en trabajos oficiales, dice López Murphy.

“Necesitamos algo Capitalismo Revolución “

López Murphy es considerado una de las figuras más liberales de Argentina, y otro es José Luis Esbert. Al igual que Miley y López Murphy, es economista y representa constantemente ideas independientes. Es Vicepresidente de la Coalición Avanza Libertad en Buenos Aires desde 2021. “Necesitamos una revolución capitalista”, me dice. Y es optimista: “La libertad de expresión está en erupción en Argentina”, dice Esbert. Coincidentemente, Millie era miembro del partido de Espert antes de fundar su propio partido. ¿Qué cambiará el experto en Argentina? En primer lugar, se menciona el título “libertad de comercio internacional”, que significa proteccionismo, desregulación, lucha contra los recortes de impuestos. También cree que muchos líderes sindicales corruptos deberían ser encarcelados para prevenir a otros.

Me sorprendió conocer a tres mujeres jóvenes en Buenos Aires. Pertenecen a Lola, las Damas por la Libertad. Valentina tiene 21 años, habla inglés con fluidez y tiene mucha confianza. Provenía de la ciudad de Mendoza y fundó su propia empresa de reciclaje a los 13 años, la cual constituyó oficialmente a los 18 años. Pero la primera vez fue difícil: “Todos los días venían ladrones a mi empresa a quitarme cosas. llamé Policía, Una vez encarcelados por unas horas fueron nuevamente liberados. La policía no tiene seguridad para mí. El gobierno me quita todo lo que gano a través de impuestos excesivos. “A ella no le gusta la mentalidad de muchos compañeros que quieren vivir del Estado en lugar de trabajar: “Es muy difícil encontrar empleados”, se queja.

Así fue como llegó a los liberales. A la edad de 17 años, se unió a los Estudiantes por la Libertad. A la edad de 19 años, comenzó su propio grupo de independencia. El grupo creció rápidamente y muchos llegaron a estar en desacuerdo con las medidas del gobierno contra la corona: “Tuvimos una orden de toque de queda de siete meses. Solo se le permitía salir de casa durante tres horas en ciertos días para comprar”. Estas actividades vinieron con su equipo.

Se encuentran Apartamentos O restaurantes y, por ejemplo, comparar la declaración comunista de Marx con el camino hacia el servicio de Hayek. Este es un grupo de mujeres que a menudo se describen a sí mismas como “feministas liberales” en oposición a las feministas tradicionales con una orientación marxista. Su héroe es Javier Millie.

“Genial ser libre”

Adrena tiene 27 años. Ella de venezuela Participó en las luchas contra el régimen socialista y escapó tras ser encarcelado. Estudió derecho en Venezuela, pero trabaja como programador informático en Buenos Aires. Se hizo político luego de participar en las luchas contra la dictadura socialista y encarcelar a su hermana y cuñado. Sus padres debido al desastre económico. a Perú Escapada, ahora vive en Buenos Aires y está radicada aquí en Lola. Esto está claro para mí: al igual que muchos jóvenes en Alemania tienden a ser de izquierda, ser independiente es genial aquí. Incluso en la norteña ciudad provincial de Tucumán, donde no se ven más que casas en ruinas y pobreza, estoy dando conferencias a 70 jóvenes que asisten a cursos en el Grupo de Pensamiento Liberal. Son antisistema, antigubernamentales y creen que el capitalismo resolverá sus problemas.