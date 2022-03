Tim Kajzer (Honda) gana en Argentina, Jacobi P11 / Campeonato Mundial de Motocross MXGP

Con una victoria de luz a bandera en la segunda carrera, Tim Kajzer (Honda) superó al Gran Premio de Argentina, a Maxim Renault (Yamaha) y al piloto de GASGAS Works, Jorge Prado. Henry Jacoby fue undécimo en la general.

3ª prueba del Campeonato del Mundo de Motocross en Newquen (Argentina): Tim, piloto esloveno de HRC Works, gana 2-1. Khajjar Gran Premio de Argentina – empatado con puntos de Francia MXGP-Novato máx. renault (yamaha), El ganador de la primera carrera. Importante Gran premio ganado Era KhajjarS Mejor resultado en la segunda manga. renault Empezó a las Moto-2 4º clasificado en el ranking y competido Rubén Fernández Y Jorge Por Prado.

Tim Khajjar Catapultó su Honda en el calor dos Agujero Lideró desde la primera hasta la última ronda. Ganó Moto-2 Soberanía con una presencia de 7,8 segundos. Piloto español Honda 114 Rubén Fernández Alcanzó los 3 primeros resultados en esta carrera por primera vez MXGP-¡Bien!

Esta segunda carrera fue decepcionante. jeremy Vía marítima (yamaha) Chocó con Thomas en la primera vuelta Kajer Olson (KDM) Olson Tenía que hacerse después del incidente.DeDeja la cabeza y carrera a boxes. Vía marítima Pudo continuar al principio y avanzó desde el último hasta el 13 y subió a la vuelta 7. Pero en la vuelta 14 también tuvo que acabar la carrera en boxes.

yamaha-Maxim conductor de Orx renault Actualizado después de completar 3 carreras del Campeonato Mundial en la tabla P3 2º puesto. El jugador francés sigue a 17 puntos de distancia presidente de la copa del mundo Tim Khajjar.

Controlador de fábrica beta jeremy camioneta Horebeek Terminó séptimo con dos carreras de Bélgica y terminó sexto en la general. El piloto de 32 años, que fue invitado a correr en Argentina en el último momento, mejoró su posición en el calendario del campeonato. P8 En P5.

Enrique jacoby (JM Honda) no tuvo un buen comienzo en la segunda carrera y no terminó 12º en la segunda carrera. En la tabla de la Copa del Mundo, Turingia avanzó P15 En el rango 14, hay Brent camioneta Viraje y calvin Vlaanderen No compitiendo en Argentina. jordi Dixieer (KDM) Equilibrado con dos novenos puestos en la tabla jacoby Pasó en el puesto 13.

El conductor Ben, que trabaja para la Kawasaki británica, seguía estando pálido. watsonQuién no está en el puesto 14 y 10 Salió Y en general, el día 12 había terminado.

La próxima ronda del Campeonato Mundial de la temporada 2022 tendrá lugar el 4 de abril. Aguada / Portugal en lugar de.

Como resultado MXGP De Argentina:

1 Timoteo Khajjar (SLO), Honda, 2-1

2. Máxima renault (F), yamaha1-2

3. Jorge Prado (e), Casco, 4-4

4. Bolas jonas (LT), husqvarna6-5

5. glenn doradoDef (NL), yamaha8-6

6. jeremy camioneta Horebeek (B), Beta, 7-7

7. Rubén Fernández (C), Honda, 15-3

8vo. Mitchell evans (AUS), Honda, 10-8

9. jordi Dixieer (F), KDM9-9

10 jeremy Vía marítima (CH), yamaha, 3-23/ DNF

11. Enrique jacoby (D), Honda, 11-12

12. Ben watson (ES), Kawasaki, 14-10

13 Cada uno Vencer en (AUS), Kawasaki, 13-11

14 Alberto Forrado (I), GASGAS, 12-13

15. Tomás Kajer Olson (D.K.), KDM, 5-27 / DNF

Niveles después de la Ronda 3:

1 Timoteo Khajjar (SLO), Honda, 141

2. Máxima renault (F), yamaha124, (-17)

3. Jorge Prado (e), Casco, 118, (-23)

4. jeremy Vía marítima (CH), yamaha94, (-47)

5. jeremy camioneta Horebeek (B), beta, 76, (-sesenta y cinco)

6. Rubén Fernández (C), Honda, 74, (-67)

7. Tomás Kajer Olson (D.K.), KDM73, (-68)

8vo. glenn doradoDef (NL), yamaha71, (-70)

9. Cada uno Vencer en (AUS), Kawasaki, 58, (-83)

10 Alberto Forrado (I), GASGAS, 58, (-83)

11 Brian póquer (Holanda), husqvarna57, (-84)

12. Ben watson (GB), Kawasaki, 51, (-90)

13 jordi Dixieer (F), KDM47, (-94)

14. Enrique jacoby (ES), Honda, 45, (-96)

15. Pablo jonas (LT), husqvarna42, (-99)

…

20. Tom Koch (D), KDM12, (-129)

21 alejandro Lupino (yo), beta, 11, (-130)