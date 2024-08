Timo ataca a Amazon en Europa

Es gibt derzeit nur wenige Onlineplattformen, die unter deutschen Einzelhändlern für größere Schweißausbrüche sorgen, als Temu. Der Marktplatz aus China bietet Kleidung, Spielwaren und Alltagsgegenstände zu rekordverdächtigen Tiefpreisen an – und setzt die Konkurrenz enorm unter Druck. 2023 war Temu die beliebteste App im App-Store von Apple. Doch bisher hatte die Plattform gegenüber dem Branchenprimus Amazon einen großen Nachteil: Weil sich bisher der Großteil der Händler in China befand, mussten die Kunden in Deutschland zum Teil bis zu zwei Wochen auf ihre Lieferung warten. Doch das könnte sich nun ändern.