Tito Jackson (70 años) murió de un infarto mientras conducía entretenimiento

Jetzt können sie sich im Himmel umarmen.

Tito Jackson, der Bruder von Weltstar Michael Jackson (†50), ist gestorben. Das haben die drei Söhne des 70-Jährigen mitgeteilt.

In der Nachricht heißt es: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, der Rock ’n’ Roll Hall of Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt. Wir sind schockiert, traurig und untröstlich. Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um das Wohlergehen aller Menschen gekümmert hatte.“

Ex-Jackson-Manager verrät Todesursache

Laut dem Portal „Entertainment Tonight“, das zuerst über den Tod berichtet hatte, soll Tito Jackson einen Herzinfarkt während einer Autofahrt erlitten haben. Die Website bezieht sich auf Steve Manning, langjähriger Freund und Manager der Familie. Demnach war der 70-Jährige zwischen den US-Bundesstaaten New Mexiko und Oklahoma unterwegs, als ihn der Infarkt traf. Die Bekanntgabe der offiziellen Todesursache steht noch aus.

Michael (links) und Tito Jackson bei einem undatierten Konzert Foto: IMAGO/Granata Images

Als Jackson Five wurden die Brüder Tito, Marlon, Michael, Jackie und Jermaine (von links) berühmt Foto: Getty Images

Tito war das dritte von neun Jackson-Kindern, zu denen auch Michael und seine Schwester Janet (58) gehören. Der Mann, der mit richtigem Namen Toriano Adaryll hieß, war Backgroundsänger und Gitarrist der Jackson Five. Während andere Familienmitglieder (Welt-)Karrieren machten, blieb dem Verstorbenen der große Solo-Durchbruch verwehrt.

Jackson Five verkauften 100 Mio. Platten

Mit den Jackson Five verkaufte Tito im Laufe mehrerer Jahrzehnte mehr als 100 Millionen Tonträger. Mit seinen Brüdern Jackie und Marlon sowie Sohn Taryll hatte Tito erst vor wenigen Tagen in Deutschland auf der Bühne gestanden. Als The Jacksons wollten sie in München „Menschen in Harmonie und Frieden zusammenbringen“. Die Show wurde gelobt, die Akustik allerdings von vielen Fans als schlecht beschrieben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Instagram und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. soziale Netzwerke aktivieren

Vor dem Auftritt im Circus Krone hatte die Familie das Denkmal für den verstorbenen „King of Pop“ Michael Jackson besucht. Bei Instagram veröffentlichte Tito ein andächtiges Foto, schrieb dazu: „Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Erbe ehrt.“

Michael-Jackson-Denkmal ist inoffiziell

Bei der inoffiziellen Gedenkstätte handelt es sich ursprünglich um eine Statue des Komponisten Orlando di Lasso (1532 bis 1594), die Fans nach dem Tod ihres Idols 2009 umfunktioniert hatten. Am Denkmal, das direkt vor dem Nobelhotel Bayerischer Hof steht, legen bis heute Fans aus aller Welt Blumen nieder, stellen Fotos und Kerzen auf.