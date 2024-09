Stefan Raab impide que Bucher entre en la casa: ¿a qué se debe su discusión?

Oliver Bucher y Stefan Rapp alguna vez fueron amigos.Imagen: imágenes imago/imagen TF

celebridades

el sigue

El sábado por la noche, mucha gente sintonizó RTL en horario de máxima audiencia. Motivo: el regreso de Stefan Raab a la televisión. Como parte de esto, el artista se batió en duelo por tercera vez con la ex boxeadora profesional Regina Halmic. Aunque claramente perdió el partido al final, eso le llamó mucho la atención. Así que inmediatamente se convirtió en un éxito en las listas de éxitos.

El público también vio el gran espectáculo de muchas celebridades invitadas. Según sus propias declaraciones, no quisieron perderse el espectáculo. Pero no había rastro de una sola persona: Oliver Bucher. El comediante no sólo no fue invitado, sino que no fue bienvenido en absoluto. Pero ¿cuál es la verdadera razón detrás de la disputa entre Raab y Busher?

Watson ahora está en WhatsApp Ahora en Whatsapp e Instagram: actualiza tu Watson! Nosotros te cuidaremos ! Nosotros te cuidaremos Aquí en whatsapp Con los aspectos más destacados de Watson de hoy. Sólo una vez al día, sin spam ni blas, sólo siete enlaces. una promesa! ¿Prefieres estar actualizado en Instagram? aquí Puedes encontrar nuestro canal de streaming.

Raab vs. Bucher: la posible causa de su disputa

Sorprendentemente, los dos artistas ya no se llevan bien. Después de todo, alguna vez fueron considerados buenos amigos y ambos comenzaron sus carreras como parte del canal de música Viva. Siguieron proyectos conjuntos, especialmente en el antiguo canal principal de Stefan Raab: ProSieben. Oliver Bucher también trabajó, entre otras cosas, como copresentador en varias producciones del artista.

Hoy parece que su amistad es cosa del pasado. Oliver Bucher ya ha comentado en varias ocasiones la tensa relación con el hombre de 57 años. En su podcast “The Pochers!” Le explicó a su entonces esposa, Amira: “Incluso si [Stefan Raab, Anm. d. Red.] Si me vio, pasó en silencio”.

“No le agrado mucho”.

Aunque Rapp y Boucher son los únicos que conocen la causa exacta de la ruptura, hay un problema que puede haber conducido en parte a la ruptura. En 2003, Bucher fundó su propia productora con Brainpool. Si bien sólo poseía un tercio de estas acciones, Raab también poseía un tercio de las acciones. En 2007, Rapp poseía más acciones que el propio Boucher.Después de sólo un año, Pocher se disolvió. De derecha a izquierda Mencioné.

Además, la oferta que le hizo Oliver Bucher en aquel momento podría haber molestado a su antiguo amigo. “Alle auf den Kleinen”, transmitida por RTL a principios de 2013, recuerda bastante a “Schlag den Star” y, por lo tanto, es un verdadero clásico del rap. No está claro si las diferencias profesionales son realmente la raíz del conflicto.

El regreso de Stefan Raab vuelve a causar revuelo

El regreso de Raab brindó a Oliver Bucher la siguiente oportunidad de desahogar su frustración. En “The Pochers! Freshly Recycled” vuelve a hablar con Sandy Meyer-Wölden sobre Raab y también le revela detalles hasta ahora desconocidos.

Confesó que siempre había querido participar en “Schlag den Star”. Pero se dijo que esto “no fue posible durante mucho tiempo”, “porque Stefan Rapp produjo la serie y, como sabemos, no quería tener nada que ver conmigo”.

Quizás por eso el comediante no estuvo en la lista de invitados el fin de semana pasado. “Alto”imagen“-Información de que el propio Stefan Raab le había prohibido entrar a la casa. Su historia de Instagram fue aún más inquietante. En ella, Bucher compartió una foto de la arena del combate de boxeo y la subtituló con: ‘Bueno, ¿dónde estoy?'” Al final, fue solo una broma de 46 años, como él mismo reveló poco después.