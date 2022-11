Vanessa May hace un anuncio sorprendente

Por primera vez, Vanessa May fue invitada al programa de Giovanni Zarella. No solo cantó una canción, sino que también anunció la noticia.

Además de estrellas como Andrea Berg y Mate Kelly, Vanessa May también apareció en The Giovanni Zarella Show por primera vez el sábado por la noche. La joven de 30 años cantó inteligentemente su canción “747” con una minifalda rosa corta y una camiseta.

Entonces a Giovanni Zarella se le ocurrió otro tema. Porque Vanessa May tiene novedades para sus fans. La solista lanzará otro álbum con su antigua banda Wolkenfrei el próximo año.

En 2013, Vanessa May lanzó la canción “Jeans, T-Shirts and Freedom” con los músicos Mark Fisher y Stefan Kinsky. Fue el comienzo de su carrera. Solo dos años después, los dos hombres se marcharon y Vanessa May siguió sola, sin una nube. Finalmente abandonó el nombre en 2016.