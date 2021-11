Todo ha terminado con Eric Senderman

Unas semanas después, la relación volvió a terminar. Cora Schumacher y Eric Sendermann se separaron. Y no solo eso: el estilista realmente ama a otra persona, y Cora lo ama.

Escribió “Y bang … estás a punto de casarte”. Cora Schumacher En octubre para tomarle una foto y Eric Senderman. A través de esta instantánea, reveló a sus fans en ese momento que la diseñadora de 44 años y la diseñadora de 11 años ya habían “salido” varias veces.

“Tengo que decir que creo que Eric es realmente genial”, dijo emocionada en ese momento. Y explotar … después de tres semanas todo ha vuelto. Eric ya tiene otro. El exjugador de balonmano también reveló al periódico Bild que conoció a la nueva mujer en una fiesta de Halloween.

“La señora volvió mi cabeza por completo”.

Ahora lo ha visitado en Berlín durante unos días. “El fin de semana con ella fue excelente. De hecho, no soy del tipo de relación y no me gusta comprometerme conmigo mismo. Pero la dama simplemente volvió mi cabeza”, dijo Eric Senderman con entusiasmo. Ella es “una de las mujeres más hermosas e inteligentes” que ha conocido. “Después de mucho tiempo puedo decir de nuevo que estoy enamorado”.

Cora Schumacher no tiene ningún problema con eso. Pero por el contrario. “Estoy feliz si funcionó entre ellos”, dijo al periódico Bild. Después de algunas llamadas telefónicas, me di cuenta de que era solo amistad entre los dos. “No funcionó correctamente de mi parte”. Eric también se dio cuenta de que “una mujer normal del pueblo” le sentaba más bien que una “dama famosa”.

Cora Schumacher sigue soltera. después de romper con Ralf Schumacher Cora aparecía de vez en cuando con un chico nuevo a su lado. Por ejemplo, el hombre de 44 años tuvo un romance con el rockero Lennox “Hells Angels”. El año pasado me enamoré del boxeador profesional Denny. Pero Eric tampoco era el príncipe del caballo blanco.