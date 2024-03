Tom Cruise: ¿Está reteniendo ahora el dinero de su hija? | entretenimiento

In seiner Karriere, die bereits seit über 40 Jahren dauert, hat Hollywood-Superstar Tom Cruise schätzungsweise über eine Milliarde (!) US-Dollar verdient. Da sind 400 000 Dollar für ihn vermutlich nicht mehr als ein Taschengeld.

So viel zahlt der Schauspieler angeblich jedes Jahr an seine Ex Katie Holmes – um die Kosten der gemeinsamen Tochter Suri zu decken. Doch die wird im April 18 Jahre alt. Nach amerikanischem Scheidungsrecht würden ab diesem Zeitpunkt die Zahlungen des Ex-Mannes wegfallen.

Tom Cruise und Katie Holmes heirateten 2006 Foto: Getty Images

Leer también

Keine guten Nachrichten für Katie, die bereits bei der Trennung 2012 das alleinige Sorgerecht für Suri beantragt hatte. Die Schauspielerin hat zwar bis heute regelmäßig Rollen in Film und Fernsehen gespielt, doch der weltweite Mega-Erfolg wie bei ihrem Ex-Mann blieb aus.

Mama Katie Holmes vor wenigen Wochen auf der New York Fashion Week Foto: Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Auf 400 000 Dollar pro Jahr wird sie also nicht einfach so verzichten können. Vielleicht tingelt Holmes auch deshalb zur Zeit durch diverse Film-Studios.

[–>„Katie sucht Arbeit“, hört man. Vielleicht muss Suri ihren Papa, Tom Cruise, auch einfach nur bitten, ein bisschen länger zu zahlen.

Dieser Artikel stammt aus BILD. Das ePaper der gesamten Ausgabe gibt es hier.