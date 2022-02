¿Tomates por 11 euros? Cliente sorprendido al ver el precio

para: la cabeza de martin

escote

El gigante de los descuentos Aldi tiene que lidiar con las quejas de sus clientes todos los días, y no es raro que los precios sean muy altos. Pero podría ser una cuestión de opinión.

En la lucha diaria por precios bajos ALDI Lo conocido no es fácil de superar. La cadena de descuento más grande del mundo puede fijar precios simplemente por su poder de mercado absoluto. La publicidad promete brindar a los clientes la más alta calidad, aunque esto no siempre es tan confiable como le gustaría al departamento de publicidad. Y precisamente por eso, los productos caros resultan especialmente atractivos. Pero dado que es difícil para los clientes preguntar directamente al grupo sobre la relación precio-rendimiento, el equipo de Aldi en las redes sociales generalmente tiene que Según lo informado por HEIDELBERG24*.

descuentos ALDI sede Essen (Aldi Norte) / Mulheim an der Ruhr (Aldi Sur) Fundador Karl y Theo Albrecht Sucursales en todo el mundo 11,235 (2019) rendimiento anual 81.800 millones de euros (2019)

A menudo no es tan fácil. Después de todo, es el personal de allí el que está al frente del cual la ira de los clientes a veces se ventila sin filtrar. Se sabe que el cliente es un rey y a ese rey le gusta quejarse cuando algo no le conviene. A veces esto es por razones muy urgentes literalmente moja tus pantalones. Sin embargo, a veces las quejas se encuentran con cierta incomprensión incluso entre los “camaradas de reyes” – por ejemplo, cuando los bienes terminan siendo cortados, es difícil de creer, con toda seriedad seccionado.

Tomates en Aldi Süd: el cliente se queja del precio

Recientemente, la reina Claudia hizo un descubrimiento en la sucursal de Aldi Süd que la hizo sospechar. Ella debe haberlo notado mientras caminaba por la sección de productos frescos “Pequeños tesoros”; no hace falta decir que las reinas y los reyes miran dos veces. Los tesoros mencionados fueron los tomates de sol. Eso sí, “Premium”. Y realmente se veían, no hay otra manera de decirlo, como pequeños tesoros: un rojo brillante y brillante. Hasta ahora, bastante normal. Únicamente: las berenjenas, a la venta en pequeñas cestas de un kilo cada una, por la friolera de 10,98€. Esto no puede ser cierto, pensó Claudia, filmó el programa y siguió. Pero probablemente no esperaba realmente la respuesta que obtuvo allí.

El cliente se queja de los tomates elegantes: “Pequeños tesoros”: “¿Alguien realmente los compra?” © Celine Burghardt / TITULAR24 / Facebook / Montaje: TITULAR24

“Pequeños tesoros” en Aldi Süd: “¿Alguien realmente los compra?” – El cliente recibe una respuesta clara.

“¿Alguien realmente está comprando esto?”Quiere saber y publicar la foto en la comunidad reunida en la página de Facebook de Aldi. Y el feedback no duró. Respuesta corta: ¡Sí!Mónica responde de inmediato. “Neto. Sabor muy sabroso”, está de acuerdo con Birgit. Jamie agrega: “¡Altamente recomendado! Relación calidad-precio adecuada”. La evaluación no podría haber sido más clara. Luego, el equipo de Aldi en las redes sociales explica por qué los precios de los tomates jóvenes son tan altos:

Leer también Los productos lácteos también se diferencian por la forma de crianza Hasta la fecha, los métodos de mantenimiento de animales en el comercio de carne y productos cárnicos se han definido en cuatro etapas. Ahora algunos supermercados y tiendas de conveniencia quieren hacer lo mismo con otros productos. READ Hija llega al espacio: 44 años gana dos vuelos espaciales Los productos lácteos también se diferencian por la forma de crianza

El comercio empieza a diferenciar los productos lácteos por su forma de conservación El etiquetado de cuatro etapas tiene por objeto dar a los consumidores la oportunidad de evaluar mejor el tipo de cría de animales. Ahora la marca polémica también está en la leche y los productos lácteos. El comercio empieza a diferenciar los productos lácteos por su forma de conservación



“Estos tomates son productos de nuestra propia marca ‘NATUR Lieblinge – Kleine SCHÄTZE’. Los productos de esta marca se diferencian de los tradicionales, por ejemplo, en tamaño, color, variedad y sabor. ALDI SÜD ha celebrado contratos exclusivos de cultivo a largo plazo con selectas productores para su nueva marca de frutas y verduras.Para garantizar una calidad superior, se observan estrictos estándares y especificaciones durante el cultivo y la producción, que son controlados en detalle tanto por los proveedores como por las empresas del grupo.Como ha visto en los comentarios aquí, estos Los tomates son muy populares”. Ah, así es. Por cierto, también vale la pena señalar en este punto que simplemente no es la temporada de tomates en este momento. En el verano definitivamente puede obtenerlo a un precio más barato nuevamente. (mcu) *Heidelberg 24 es un espectáculo de IPPEN.MEDIA.