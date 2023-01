“Tomé toda la clase al mediodía”: preocupado por Ralph Siegel

separar

Ralph Siegel se perdió la cena de Nochevieja. Después de la caída, el hombre de 77 años fue examinado en la Clínica Harlaching.

Actualización 4 de enero, 9:10 a. m.: Después del desastre de Año Nuevo, Ralph Siegel Fight Me! Solo habían pasado cinco días desde su fatal caída cuando el productor musical regresó al estudio. “No toco el piano tan bien como algunos de los pianistas que ya existen. Es por eso que el buen Dios me está dejando un poco más”, explicó el hombre de 77 años. fotografía.

Siegel tuvo que pasar la víspera de Año Nuevo en el Hospital Harlachinger después de cometer un error mientras tomaba su medicación (ver informe original). Todavía está molesto por su error, que lo llevó a desmayarse varias veces: “No lo pensé y tomé la clase todo el día al mediodía, para no olvidarlo por la noche”.

Múnich: Ralph Siegel tras su caída en la clínica – “Solo mi culpa”

Mensaje original:

MUNICH – Debe ser un buen final para un año no tan bueno: Ralph y Laura Siegel han preparado todo para una elegante cena de Nochevieja en su Villa Grunwalder. Pero en lugar de beber champán felizmente, Ralph Siegel estaba en el hospital de Harlachingen con pastillas para dormir y analgésicos.

Unas horas antes, el viernes por la tarde, el hombre de 77 años cayó en el área de entrada de su casa, de forma completamente repentina y sin previo aviso. Se golpeó la cabeza y sangró. “Me desmayé”, cuando dijo tz– el columnista lo metió en el hospital. “Me levanté y me senté y lo pegué y pensé que iba a estar bien”.

Pero ya no funciona. Cuando intentó levantarse de nuevo, “me volví a caer, la ambulancia me llevó directo al Harlachinger En el hospital y allí me revisaron completamente, incluyendo derrame cerebral y embolia pulmonar”. Afortunadamente, nada de eso fue la causa, sino una combinación de varios medicamentos que había tomado por error a la vez. “Todo fue mi culpa”.

Laura Siegel tuvo que prescindir de Ralph para la cena de Nochevieja. © Heinz Weissfuss

Siegel ha estado expuesto a la radiación recientemente Porque se detectaron metástasis nuevamente.. Le diagnosticaron cáncer de próstata por primera vez en 2007. Pero Siegel es un luchador: trabaja incansablemente en su música. Acaba de proporcionar una nueva dirección para ESC. Impresionante voz de la actriz y cantante Jennifer Seaman.

Ralph Siegel: “Ha sido un año humillante para mí”

Ella también habría brindado con su sello el año nuevo y los éxitos futuros. Doce invitados están invitados. “La mesa ya está puesta, ordenó el catering italiano, debe ser una fiesta muy agradable con mis queridos amigos”. Caroline Rieber, la dama de relaciones públicas de Simon Petrov y algunos de sus artistas más jóvenes también estuvieron de acuerdo. “He decidido que no quiero estropearles la noche a mis invitados. Deberías estar celebrando”.

Laura se quedó junto a su cama hasta la noche y luego se fue sola a Grunewald con los invitados. Los médicos no querían dejar ir a Siegel en absoluto, le dieron analgésicos y pastillas para dormir. “Me dormí a las 10 de la noche.” Le hubiera gustado despedirse del año pasado. “Fue un año humillante para mí”, dijo Siegel. “Con la excepción de los dos primeros conciertos, estos fueron mis mejores momentos”.

¡Y volverán de nuevo en 2023! Zeppelin ya está en el programa de Füssen en marzo, y si su “sensación de Eurovisión” no lo engaña, como dice, tendrá otro éxito allí. El lunes por la tarde se le permitió irse a casa, ¡y al estudio! (María Zsolnay)