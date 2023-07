Tour de Francia – Mark Cavendish se retira después de caer en la etapa 8: las estrellas en los plutoomas reaccionan con ansiedad

Mark Cavendish (Astana – Kazakhstan) fue la figura trágica en la octava etapa del Tour de Francia en 2023.

60 kilómetros antes de la meta en Limoges, el británico en una condición de carrera aparentemente inofensiva se estrelló y tuvo que ser llevado al hospital.

Allí se confirmó la sospecha de una fractura de clavícula en el hombre de 38 años, que perseguía un récord de solo 35 victorias de etapa en la etapa final del Tour de Francia y se perdió por poco la séptima etapa contra Jasper Philipsen (Alpsen- Decauninck). Él tiene que enterrar este sueño ahora.

Al final en Limoges, el belga Philipsen fue uno de varios pilotos que reaccionaron a la noticia con gran pesar.

Votos de Cavendish-Aus:

Mads Pedersen (Trek – Segafredo) en exclusiva en Eurosport: “Para mí, siempre ha sido un placer correr con Mark. Tenía una relación tan buena con él. Es una pena que una leyenda se haya ido del Tour de esta manera. Todavía me debe un cambio de camiseta, por cierto. Yo Espero que sea el mejor. Espero poder conducir su última carrera absoluta “con él para darle mi honor”.

Triste salida de Cavendish: “Ciertamente no quería que terminara así”

Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) en “letour.fr”: “Me sorprendió escuchar que Mark Cavendish se estrelló. Estaba en camino de ganar una etapa y romper el récord de Merckx y es muy desafortunado que su historia en el Tour de Francia haya terminado de esta manera. Lo siento. Lo siento por él y le deseo todo lo mejor. Me inspiró. Realmente porque es el mejor velocista de todos los tiempos. Es una leyenda y un gran modelo a seguir para mí”.

Peter Sagan en velon.cc: “Tenemos algunos recuerdos juntos. Si corrimos uno contra el otro 100 veces, él me ganó 100 veces. Solo lo vencí una vez (Campeonato Mundial de Ruta 2016 en Doha, ¡y esa fue una carrera muy importante para mí!”

Mark Renshaw (ex miembro y consultor, Astana Sprint): “Le duele más hoy que ayer. Ya no creía que fuera posible. Sabíamos que su forma era lo suficientemente buena para ganar. Él, como todo el equipo, está muy frustrado porque vinimos aquí con un objetivo tan claro”. No voy a mentir, lloré”.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en “letour.fr.”: “Es una pena que Mark se rompiera la clavícula y tuviera que irse a casa, especialmente después de haber estado tan cerca de ganar la etapa ayer. Todos querían verlo luchar por la victoria nuevamente, ya que dijo que sería su último año”.

Marcel Kittel (ex-competidor) en “ZDF”: “Es muy emocionante tener que terminar el Tour por una supuesta caída leve, me dolió. La decepción está arraigada en él, pero también en su afición. Todos esperaban que aún pudiera romper el récord de Merckx. Lo que queda es un gran atleta que ha logrado mucho. Es un buen recuerdo para mí de cuando pude competir con él”.

Gianni Moscone (su compañero de equipo en Astana, Kazajstán): “Estábamos al final del campo después de la primera subida del día. Luego hubo un choque o algo así en la parte delantera. Tuvimos que frenar muy fuerte y luego alguien frente a él cambió de línea. Tocó su rueda trasera y él cayó suavemente. Mal. Me quedé con él para ver cómo estaba. Pero pronto se hizo evidente que no podría seguir corriendo. Estaba luchando mucho. No había mucho que decir. si pudiera hacerlo por él antes de entrar al campo”.

Fred Wright (Victorioso Bahrein): “No recibí mucha radio de gira. (Después de confirmar la partida de Cavendish): ‘¿En serio, es así?'”. Hoy me ha contado como le fue ayer la cadena y esperaba mejor suerte. Le deseo lo mejor.”

