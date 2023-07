Tour de Francia – Pedersen vence a Philipsen – Cavendish debe abandonar el Tour

Para Pedersen (Lidl – Trek), fue la segunda victoria de etapa de su carrera después de la etapa 13 en Saint-Etienne el año pasado.

“Se siente bien ganar aquí antes de la decimotercera etapa”, dijo feliz Pedersen en una entrevista con el ganador. “Quería estar en el grupo un par de veces pero no nos dejaban correr. No sabíamos por la mañana si iba a hacer una escapada o iba a ser un sprint. Pero los equipos de sprint no No quiero dárselo a los escapados. Así que traté de ahorrar energía”.

Eso resultó valer su peso en oro para la agotadora carrera larga de Limoges. “Sabía en la línea que iba a ganar, ¡pero hombre fue ese sprint! Fue doloroso subir y porque quiero sentarme a 50 metros. Jasper vino por detrás y al final no importaba si eran dos”. metros o un centímetro”.

Tour de Francia ‘Mayor error’: Por eso Van Aert no tuvo oportunidad en el sprint hace 22 minutos

Detrás del danés y los belgas, Dylan Groenewegen (Jaico – Al-Ula) terminó cuarto por delante de su compatriota holandés Niels Eckhoff (DSM – Firmenich). Phil Bauhaus (Victorious Bahrain) se quedó con algunos otros corredores en las colinas a las afueras de Limoges, terminando su 29 cumpleaños 6:38 en 141.

Sprint Final: Pedersen acaba con la racha ganadora de Philipsen

En su entrevista ganadora, Pedersen también comentó sobre la dramática caída de Mark Cavendish (Astana Kazakhstan): “Siempre ha sido un placer conducir con Mark. Tenía una buena conexión con él. Danés. Cavendish se cayó con 60 km para el final y abandonó el Tour en una ambulancia con la sospecha de una clavícula rota.

Tras la retirada de Cavendish, se produjo otro choque en el campo a seis kilómetros del final, en el que participaron Simon Yates (Jaico – Al-Ula), Mikel Landa (Muntasir Al-Bahrain) y Steve Karras (TotalEnergies), entre otros.

READ Christian Eriksen sobre el drama del corazón de EM 2021: 'Estuve muerto durante 5 minutos' - Fútbol ¡Gran drama sobre Cavendish! La carrera de gira termina en caída

Al igual que Cavendish, Karras tuvo que retirarse con la sospecha de una clavícula rota, mientras que Yates y Landa cruzaron la línea de meta 47 segundos por detrás del ganador del día, Pedersen. Como resultado, Yeats perdió su cuarto gol en la general ante Carlos Rodríguez (Eneos Grenadiers) y ahora es sexto en la lucha por una tarjeta amarilla.

Mientras Vingegaard defendía el maillot amarillo de líder de la general, Philipsen, que finalizó segundo hoy, amplió su ventaja en la clasificación por puntos al hacerse con el maillot verde.

Además, Nelson Paulis (EF Education – EasyPost) permaneció en Mountain Jersey y Tadej Pogacar (UAE Team) siguió luciendo el White Jersey of the Best Young Professional. Clasificación por equipos líder Jumbo – Visma.

‘Mayor error’: Por eso Van Aert no tuvo oportunidad en el sprint

Así transcurrió la octava etapa del Tour de Francia:

Con viento de cola, el tramo de 200,7 km comenzó a una velocidad muy alta y con muchos ataques. Se cubrieron 22 kilómetros en solo los primeros 20 minutos antes de que las cosas finalmente se calmaran y un trío se separara con Tim Declercq (Soudal – Quick-Step), Anthony Delaplace (Arcaia – Samsic) y Anthony Turges (TotalEnergies). Los tres líderes ganaron rápidamente cuatro minutos ya que el pelotón ya estaba completamente jadeando hasta que Intermarché–Circus–Wanyy se hizo cargo del trabajo de seguimiento.

Luego, el equipo belga mantuvo la distancia bastante constante durante mucho tiempo y solo permitió que aumentara ligeramente, de modo que después de 80 kilómetros había cinco minutos en el reloj en el sprint intermedio. Allí, Jasper Philipsen (Alpecin–Dekonink) por delante de Jordi Meeus (Bora–Hansgrohe) ganó 13 puntos para terminar cuarto en el cuadro principal, mientras que Delaplace fue el primero en llevarse a casa los 1.500 €.

Después del sprint intermedio, hubo un poco de prisa cuando los 10 hombres que se separaron del pelotón lograron pasar brevemente, incluido Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck). Jumbo – Visma respondió y lo siguió a toda velocidad, pero la situación se resolvió rápidamente. Pero incluso después de eso, amarillo y negro se mantuvieron en la parte superior del campo y marcaron el ritmo con Alpecin – Deceuninck para mantener a raya la distancia del trío escapado.

Declercq, Delaplace y Turgis comenzaron los últimos 100 km con una ventaja de cuatro minutos, pero cuando Lidl-Trek y Cofidis comenzaron a seguirlos al pie de la primera colina con unos buenos 70 km para el final, la ventaja comenzó a disminuir.

Cavendish se estrella y tiene que retirarse

Con unos 60 kilómetros para el final, estalló el drama: cuando había un pequeño atasco en el pelotón, Mark Cavendish (Astana Kazakhstan) cayó en la parte trasera del pelotón e inmediatamente lo agarró del hombro mientras yacía en el suelo. Después de un breve control por parte del médico de trekking, se levantó y subió a la ambulancia, al borde de las lágrimas. La carrera de Cavendish en el Tour de Francia llegó a su fin.

A pesar de esto, la carrera continuó con normalidad y el campo redujo la ventaja de los líderes a 1:45 antes de que Kasper Asgreen (Soudal – Quick-Step) atacara con unos 37 km para el final e intentara saltar sin ayuda a su compañero de equipo Declercq. Después de 15 kilómetros entre los líderes y el pelotón, el danés volvió a caer en el pelotón.

Drama sobre Cavendish: “Seguro que no quiere parar así” READ Werder Bremen: ¡El nuevo entrenador asistente Hanis Droz fue el primer candidato a entrenador!

El trío escapado llegaba al kilómetro 20 con una ventaja de 50 segundos y Turges dejaba a sus dos compañeros parados a 16,5 kilómetros en la subida a la Côte de Massmont (cuarta categoría). A los siete kilómetros, el francés se salvaba con una ventaja de diez segundos en la Côte de Condat-sur-Vienne (Cat. 4), pero poco después le pillaba como última fuga al ritmo que le dictaba Jumbo-Visma.

A seis kilómetros de la meta, se produjo otra caída en el campo, en la que también participaron Mikel Landa (Victorious Bahrain) y Simon Yates (Jaico – Al-Ula) además de Steve Krass (Total Energy). Mientras que Cras tuvo que abandonar la carrera a pie, Yates y Landa lograron continuar, llegando a la etapa final solo 47 segundos por detrás de Pedersen, el ganador del día.

Mostró una carrera impresionante en la larga recta final cuesta arriba y se batió en duelo con Philipsen por la victoria. Aunque Van Aert tenía la velocidad punta más alta, venía de demasiado lejos porque se bloqueó cuando su piloto, Christophe Laporte, se desvió y en ese mismo momento Mathieu van der Poel lo rebasó y lanzó el sprint de Philipsen.

También te puede interesar esto: Jurado del Tour bajo presión por los sprints de Philipsen: “¿Alguien tiene que bajar primero?”

Ruta turística, novena etapa: acceso montañoso al volcán en el centro del Macizo

Tour de Francia Triste salida de Cavendish: “Ciertamente no quería que terminara así” hace 36 minutos