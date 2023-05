Toyota Yaris: La actualización trae un segundo motor híbrido con más potencia



Toyota ofrece modelos con propulsión híbrida desde hace más de 25 años. Han demostrado su valía, también porque los japoneses han trabajado en las debilidades. Se ofrece un segundo motor híbrido en el Yaris revisado, que ofrece un poco más de potencia y un par significativamente mayor. El anterior motor de 85 kW se mantiene en la gama.

Impulso electrónico del motor

Nada cambia desde el lado del motor de combustión. Se queda con un tricilíndrico de 1,5 litros con 68 kW a 5.500 rpm. La diferencia con el conocido accionamiento viene del motor eléctrico, que aquí es más potente. En lugar de 85, el conductor puede recurrir a la potencia del sistema de 96 kW. Sin embargo, es probable que el aumento significativo del par tenga un efecto más decisivo en la experiencia de conducción. En lugar de 141, son 185 Nm en el modelo más potente. Cambios menores en términos de rendimiento de conducción. En el sprint estándar, el Yaris más potente es medio segundo más rápido con 9,2 segundos. La velocidad máxima se mantiene sin cambios en 175 km/h. Toyota promete que el consumo de combustible solo aumentará mínimamente. Las cifras concretas aún no están disponibles. Sin embargo, suponemos que el Yaris, también conocido como el “Híbrido 130”, será uno de los coches pequeños más económicos que se pueden comprar con motor de combustión.

Navegación en la nube

Ha habido una cierta cantidad de trabajo por hacer en información y entretenimiento, y Toyota también quiere avanzar aquí. Dos pantallas estándar, dependiendo del equipamiento de diferentes tamaños. En el modelo base, el grupo de instrumentos mide siete pulgadas y la pantalla en el centro es de nueve pulgadas. Las versiones más caras son de 12,3 y 10,5 pulgadas. Sin embargo, más importante que las dimensiones puras es que los sistemas generalmente se aceleran. El cálculo del sistema de navegación se ha transferido a la nube y la información sobre los obstáculos de tráfico se incluye automáticamente en la ruta. Las actualizaciones llegan por aire, y Android e iOS se pueden integrar de forma inalámbrica. Toyota también quiere mejorar el control por voz, ya que una mejora con respecto a lo que hemos experimentado recientemente en los coches de prueba de la marca debería ser posible sin ningún problema.

El Toyota Yaris se ofrece con motores de gasolina convencionales e híbridos. La mayoría de los clientes hasta la fecha han optado por la propulsión híbrida.

Teléfono móvil como llave de coche

Otra de las novedades del Yaris es la opción de utilizar un teléfono móvil como llave digital del coche. Se pueden almacenar hasta cinco controladores. Esta es una idea especialmente indicada para aquellos que comparten su coche. Entre otras cosas, el control de crucero debería reaccionar a una distancia más cómoda que antes. Se dice que ahora frenan con más suavidad. Las nuevas características son la prevención de aceleración si una colisión es inminente y una asistencia que adapta las fuerzas de dirección a la trayectoria de una curva.

El Yaris modificado se puede pedir en algunos mercados de Europa a partir de junio. Todavía no se espera cuándo estará disponible en los distribuidores de Alemania. Toyota tampoco quería comprometer los precios por adelantado. Sin embargo, el Yaris no era particularmente barato y, con un precio inicial de 20 050 €, no es una ganga en esta clase. Según la lista de precios, quien quiera un propulsor híbrido actualmente tiene que invertir un mínimo de 22.990 euros. Sin embargo, los precios ambiciosos siempre se han justificado por la calidad a largo plazo y los motores económicos.

