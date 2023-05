Informe de mercado: La disputa por la deuda de EE. UU. continúa dominando los mercados

Informe del Mercado

Estado: 30/05/2023 22:14

Aunque se llegó a un compromiso en la disputa por la deuda de EE. UU., los inversores siguen nerviosos. Si bien las bolsas de valores de EE. UU. no encontraron una tendencia común, el índice DAX fracasó en la marca de los 16,000 puntos.

Los mercados bursátiles de EE. UU. fueron inconsistentes después del fin de semana largo. Si bien la incertidumbre sobre la disputa de la deuda de EE. UU. sigue siendo alta en los mercados, las acciones tecnológicas continúan repuntando.

El índice Nasdaq 100 de alta tecnología comenzó la sesión de la tarde con una subida del 1,27 por ciento a 14.479 puntos, continuando con la recuperación del viernes cuando ya subía un 2,6 por ciento. Al final, las ganancias colapsaron un poco, pero el índice cerró con una pequeña adición del 0,4 por ciento.

El principal impulsor sigue siendo el fabricante de chips Nvidia, que, gracias a la ola que rodea a la inteligencia artificial (IA), estableció récords por tercer día consecutivo y hasta ahora ha cruzado la marca de $ 1 billón en términos de capitalización de mercado. La compañía anunció hoy que construirá una de las supercomputadoras más rápidas del mundo en Israel.

Por el contrario, los valores predeterminados en Wall Street en particular se han visto afectados por la continua incertidumbre que rodea la disputa de la deuda en los Estados Unidos. Los inversores están a la espera de ver si el Congreso de EE. UU. aprobará el compromiso alcanzado durante el fin de semana de mañana. Su decisión aún no es segura. Hasta que se llegue a un acuerdo final, es probable que la volatilidad del mercado continúe aumentando, escribió el analista Pierre Ferret de la correduría ActivTrades. Todavía queda algo de riesgo, dijo el analista Konstantin Oldenburger de la firma comercial CMC Markets, “porque nada se hace hasta que se hace”.

El índice líder Dow Jones cayó un 0,15 por ciento a 33.043 Y así continuó perdiendo puntos de la semana pasada. El nivel de mercado del S&P 500 se mantuvo plano. Mientras tanto, datos sorprendentemente positivos provinieron del lento mercado inmobiliario, ya que los precios de las viviendas aumentaron considerablemente más de lo esperado en marzo. Además, la confianza del consumidor identificada por el Conference Board no se deterioró tanto como se esperaba en mayo.

Las preocupaciones sobre el debate sobre el aumento del límite de deuda de EE. UU. continúan pesando en el mercado de valores de Frankfurt. Una vez más, el DAX se quedó sin aliento por encima del umbral de los 16.000 puntos. Después de que el índice líder alemán estuvo muy por encima de la marca de la ronda intradiaria, finalmente cerró con una caída del 0,27 por ciento a 15.908,91 puntos. Por momentos, el DAX todavía rondaba los 16.061 puntos.

Ayer cayó un 0,2 por ciento, a 15.953 puntos. No obstante, los expertos de HSBC, que argumentan técnicamente, son optimistas: fue hace poco más de una semana cuando el DAX alcanzó un nuevo récord de 16.332 puntos, escribieron los expertos en su comentario diario sobre el mercado. La fuerza conduce a más fuerza, que es un principio fundamental del análisis técnico, según su evaluación.

En Alemania, después de caer en recesión en el primer trimestre, los economistas bancarios ahora esperan que la economía alemana se contraiga en 2023 en su conjunto. Los economistas de Deutsche Bank esperan una caída del PIB del 0,3 por ciento después de pronosticar previamente una recesión. Berenberg Bank incluso recortó su pronóstico de -0,0 a menos 0,4 por ciento. Los analistas del banco de desarrollo KfW y Commerzbank también esperan una ligera contracción en 2023. Esto significa que los economistas del banco son más pesimistas que el gobierno federal, que elevó su pronóstico al 0,4% en la primavera.

La razón principal del pesimismo es la renuencia a comprar de los consumidores, que sufrieron otra pérdida de poder adquisitivo en el primer trimestre debido a la inflación persistentemente alta. Los ingresos mensuales totales de los empleados, incluidos los pagos especiales, aumentaron un 5,6 % con respecto al mismo trimestre del año anterior, más que en cualquier otro momento desde que comenzaron estas estadísticas en 2008. Sin embargo, los precios al consumidor aumentaron con más fuerza en el mismo período, un 8,3 %, según la Oficina Federal de Estadística. A partir de esto, sus expertos calcularon una caída real de las ganancias de alrededor del 2,3 por ciento.

Los salarios en Alemania han aumentado considerablemente debido a los recientes aumentos salariales.

más

Mientras tanto, el estado de ánimo en la economía de la eurozona se deterioró más de lo esperado en mayo. La medida del clima de negocios cayó 2,5 puntos hasta los 96,5 puntos, según datos de la Comisión Europea. La confianza industrial cayó por cuarto mes consecutivo. El estado de ánimo entre los proveedores de servicios y los minoristas también ha decaído. Al mismo tiempo, los datos de dinero y crédito del Banco Central Europeo también indican una desaceleración en el desarrollo económico. La casa de análisis Capital Economics comentó que los préstamos bancarios siguen siendo muy débiles.

El panorama sombrío corresponde a la mala situación económica. La economía de la eurozona comenzó el año con poco impulso. En el período enero-marzo, el PIB aumentó solo un 0,1 por ciento en comparación con el trimestre anterior. A finales de 2022, la economía seguía estancada. En su perspectiva de primavera para la eurozona, la Comisión Europea espera que el producto interno bruto aumente un 1,1 por ciento este año.

Sin embargo, los débiles datos económicos de la zona monetaria no tuvieron un impacto duradero en el EUR. Después de haber sido presionado hasta media mañana, cayó temporalmente a su nivel más bajo desde marzo en $1,0673, luego se recuperó hasta la última operación en $1,0722.

La lira turca siguió cayendo. Alcanzó un mínimo histórico frente al euro y cayó hacia un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. En el mercado, las pérdidas de precios se explicaron por la victoria electoral del presidente Recep Tayyip Erdogan al final de la semana. Según el experto en divisas de Commerzbank, Ulrich Leuchtmann, no se pueden descartar más pérdidas en la lira después de la decisión electoral.

Los precios del petróleo extendieron sus pérdidas hoy. El precio del barril de petróleo del Mar del Norte (159 litros) para entrega en julio pasado fue de $73,84. Eso fue $3.23 menos que el día anterior. El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) de grado estadounidense cayó $3,03 a $69,60. Según los observadores del mercado, el precio del crudo se vio afectado por las preocupaciones sobre un mayor desarrollo económico en China. Recientemente, los datos económicos de la segunda economía más grande del mundo han sido decepcionantes en varias ocasiones.

Según los comerciantes, también está claro que Rusia no ha reducido significativamente su producción de petróleo, a pesar de los anuncios en contrario. En cambio, el país está tratando de aumentar sus exportaciones de diésel. Algunas refinerías han vuelto a su capacidad máxima después de los trabajos de mantenimiento. Además, todos los ojos están puestos en la disputa de la deuda de EE. UU. y la reunión de la asociación petrolera de la OPEP el próximo fin de semana.

Gracias a la mayor demanda de chips debido al auge de la inteligencia artificial, la capitalización de mercado de Nvidia ha superado la barrera del sonido de 1 billón de dólares en la actualidad. La empresa fue el primer fabricante de chips admitido en este exclusivo club, que actualmente incluye a seis empresas. Las acciones de Nvidia subieron casi un 7 por ciento a un récord de $415,50 en la apertura de Wall Street. Como resultado, la capitalización de mercado ha crecido a aproximadamente $1,026 billones.

El fabricante de vehículos comerciales Daimler Truck quiere combinar gran parte de su negocio asiático con su rival Toyota. La subsidiaria de Daimler Trucks, Mitsubishi Fuso Truck and Bus, se fusionará con la subsidiaria de Toyota, Hino, en una sociedad de cartera, anunciaron ayer los suabos. Se dice que ambas empresas están igualmente involucradas. Sin embargo, la empresa cotizará en la Bolsa de Valores de Tokio, por lo que un gran porcentaje también se destinará a inversores externos. La carta de intención entre los dos grupos no es vinculante. Daimler Truck no proporcionó ningún detalle financiero.

El campeón italiano Juventus Torino evitó otra pérdida de puntos en la Serie A. El Tribunal de Deportes de la Asociación de Fútbol, ​​FIGC, ha multado al equipo de Turín con unos 718.000 euros por irregularidades y fraude económico en el pago de salarios de los jugadores. Esto se reveló hoy después de que los abogados del club y los fiscales de la FIFA acordaron un trato. Además de la multa, esto estipula que el campeón de la serie anterior acepta el fallo con un procedimiento diferente y, por lo tanto, una deducción sensible de diez puntos.

El Ministerio de Defensa de la India confía cada vez más en el proveedor de pilas de combustible SFC Energy para alimentar sus unidades. En colaboración con una empresa socia india, SFC ha recibido ahora un importante pedido de 900 generadores estacionarios de pila de combustible de metanol, anunció la empresa. Las fuentes de energía se producen en la India. Dijo que el volumen inicial de pedidos supera los 17,5 millones de euros e incluye la entrega de sistemas durante un año y un contrato de servicio de cinco años.

La cantidad de dinero que ganan los miembros de la junta corporativa de DAX depende cada vez más de las cuestiones de sostenibilidad. Este año, por primera vez, los bonos de la junta ejecutiva en las 40 empresas incluidas en el índice bursátil sin excepción están vinculados a los llamados estándares ESG, explicó la consultora de personal Russell Reynolds Associates. Esto se refiere al medio ambiente, a los temas sociales y al buen gobierno corporativo. De media, el 8% de la remuneración de los consejeros depende directamente de la consecución de estos objetivos.

El especialista en bienes raíces comerciales Aroundtown sintió los efectos de los valores inmobiliarios más bajos y las ventas de bienes raíces en el primer trimestre. El beneficio operativo, que se mide por un índice de fondos de operaciones (FFO 1), que es importante para la industria, cayó un 5,3 por ciento interanual a 84,6 millones de euros. El balance final es que la compañía registró una pérdida de 21,6 millones de euros por la menor valoración de sus inmuebles. En el mismo periodo del año anterior, aún se registraba un beneficio de 124,5 millones de euros en balance.

El operador turístico internacional TUI está trabajando para expandir significativamente las ofertas de vacaciones para Turquía en 2023. El grupo anunció hoy que la capacidad es aproximadamente un 40 por ciento más alta que en el año anterior a la corona 2019. TUI espera traer 2,2 millones de invitados de países europeos a regiones de vacaciones en Antalya, Dalaman, Izmir y Bodrum este año. Más de un millón de ellos provienen de países de habla alemana. Alrededor del 15 por ciento de todos los viajeros de TUI German han reservado un vuelo a Turquía, dijo Stefan Bommert, CEO de TUI Alemania.

Según sus propias declaraciones, el competidor de Airbus, Boeing, está avanzando en el aumento de la producción de su avión de fuselaje ancho 787 Dreamliner. Mientras tanto, cuatro de las máquinas se están construyendo cada mes en lugar de las tres anteriores, dijo hoy a los periodistas el CEO de Boeing, Lynn Ballard, durante una visita a la fábrica en Charleston, Carolina del Sur. En abril, Boeing anunció que la producción ahora era estable en tres Dreamliners por mes. Para fin de año, cinco aviones partirán de las instalaciones de la fábrica cada mes.

Según un informe de prensa, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs se está preparando para otra ronda de despidos. The Wall Street Journal informó hoy, citando a personas familiarizadas con el asunto, que los despidos afectaron a menos de 250 puestos de trabajo. Eso es menos del 1 por ciento de la fuerza laboral del banco de 45,400 a fines de marzo. Goldman no estuvo inicialmente disponible para hacer comentarios. Esta será la tercera ronda de despidos de Goldman en menos de un año. Casi todos los directivos de Goldman han tenido que recortar gastos este año.