Traición en Argentina: dioses del fútbol y lujuria por la carne

De: franco mahon

Un toque de libertad y aventura: Tobias Kuhn, aprendiendo a montar en Argentina en 2014. Papá se sentó en la silla de montar por primera vez. © -Privado

Recientemente ha vuelto a jugar al fútbol con unos amigos de la universidad. No es de extrañar. Tobias Kuhn vive en el país del actual campeón mundial de fútbol. Unos días antes de Navidad, Messi y compañía le dieron a su gente un regalo muy bonito. “Los estándares alemanes no pueden medir lo que está sucediendo aquí”, informa el joven de 27 años. Una nación en éxtasis, campeones mundiales disfrutando de un estatus heroico.

Dreich-Kuhn fue testigo de las celebraciones de la victoria en Dantil, un pueblo de unos 120.000 habitantes a unos 360 kilómetros de la capital, Buenos Aires. “Me siento muy cómoda y pienso quedarme en Argentina”, dice la estudiante de veterinaria.

La gente es muy hospitalaria, abierta, espontánea y de mente abierta. “Y a veces desorganizado”, agrega Kuhn con una sonrisa. Le gusta la mentalidad argentina porque tienen una perspectiva completamente diferente de las cosas. Un problema a menudo se resuelve con un enfoque diferente. A diferencia de Alemania, no todo tiene que ser perfecto.

Kuhn, que ha viajado mucho por el mundo, está feliz por eso. Durante su tiempo en la Escuela Ricarda Hutch, el nativo de Offenthal pasó un año en el extranjero en Florida, su primer encuentro con una cultura diferente. Y te hace querer más. Después de graduarse de la escuela secundaria en 2014, voló a Argentina por primera vez. Uno de los tenistas de su padre en la SVD era argentino, e inicialmente vivía con su familia. “Entonces no podía hablar español. Mis principales intereses eran aprender el idioma y conocer el país”, dice Kuhn. Utiliza varias estaciones de trabajo y viajes, viaja por todo el país y termina en un rancho ganadero. Allí cae enamorado de una chica argentina, y los dos se convierten en pareja. El período inicialmente previsto de seis meses se convertirá en un año completo. Estarán juntos durante ocho años antes de que la relación termine en 2022.

En Alemania, Kuhn comenzó a estudiar administración de empresas con especialización en turismo en el otoño de 2015, pero rápidamente se dio cuenta de que no era lo adecuado para él porque sería un trabajo de oficina. Junto a su novia comienza la experiencia del Camino de Santiago -desde el sur de Francia caminan más de 900 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

Y luego en un viaje de descubrimiento por media Europa. A través de un sitio web, la pareja cuida las casas mientras sus dueños están de vacaciones. Inglaterra, Irlanda, España, Bulgaria, Grecia, Italia, Brasil: fue durante este tiempo que Kuhn descubrió su afinidad por los animales. Ambos cuidan perros, gatos, caballos, ovejas y, en una ocasión, serpientes. “Fue un momento emocionante. La gente confiaba en nosotros aunque no nos conocían. Hicimos conexiones de por vida.

2019 es suficiente por ahora con una vida errante, Kun aplica a la Universidad de Thandil y comienza a estudiar medicina veterinaria. Luego viene el Corona en Argentina: casi todo está en línea durante dos años. Actualmente se encuentra en su cuarto año de estudios y pretende completar sus estudios a finales de 2024/principios de 2025. Kuhn quiere especializarse en animales grandes como ganado y caballos. También tiene la intención de agregar un Ph.D. “Tal vez con un viaje a América o Australia”.

Pero Argentina ha hecho eso por él. Desde febrero vive en un apartamento con un pequeño jardín. El tallo tiene características urbanas, pero es manejable. “Cuando sales de la ciudad, no hay nada en ninguna dirección durante 100 kilómetros, es decir, Bamba”, dice Kuhn, quien ha hablado durante mucho tiempo un español muy, muy decente y ahora es un ciclista aceptable. “Claro que muchos ganaderos tienen cuatriciclos o cuatriciclos, pero los caballos son indispensables en zonas intransitables”. Así que los gauchos no son folclore del pasado.

Cuando sus padres, Rainer y Pete, lo visitan a principios de este año, un paseo es imprescindible. “Mi papá se montó en un caballo por primera vez”, dice Junior con una sonrisa. Rara vez se siente verdaderamente sin hogar, dice. Sobre todo en cumpleaños o festivales. Este año quiere pasar la Navidad con su familia.

Vivir en Argentina cuesta una fracción de lo que necesitarías en Alemania. Tobias Kuhn gana alrededor de 300 euros al mes. Tiene algunos trabajos de medio tiempo y sus padres lo mantienen. El país se caracteriza por fuertes contradicciones. Las ciudades tienen muchos puntos de acceso social. “La brecha entre ricos y pobres es amplia”.

¿Y el consumo de carne? ¿Es realmente tan serio como quiere ser retratado? ¡Sí! Los ricos comen carne. No hay celebración sin barbacoa. Por cierto: el pollo y el cerdo en realidad no cuentan. “Tiene que ser carne de res”. Los vegetarianos no estarán contentos en Argentina. ¡Aquí no hay nada mejor que un bistec!

Y el autor busca inmigrantes. América, Chile, Australia, India, hoy Argentina: hay quien quiere vivir la aventura, descubrir tierras lejanas y quedarse en algún rincón del mundo. Otros buscan específicamente un nuevo reto profesional o quieren aprender un idioma. A veces el amor anula el verdadero plan de vida y conduce a un nuevo camino.

Dreieicher Gauchho: El joven de 27 años ya ha trabajado en varias fincas ganaderas. © -Privado