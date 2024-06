Tráiler de aventuras de juego con Aloy

LEGO Horizon Adventures se reveló en un avance en el Summer Game Fest y se lanzará a finales de este año. El mundo de Horizon y sus máquinas salvajes ha sido recreado digitalmente a partir de LEGO y promete la diversión habitual de los juegos LEGO, esta vez con Aloy.

Los primeros rumores sobre un nuevo juego de LEGO Horizon surgieron recientemente, y en el Summer Game Fest del viernes por la noche al sábado, el espectáculo comenzó con el avance oficial de LEGO Horizon Adventures. Tras el set LEGO Horizon Long Neck, ahora se lanza un videojuego en colaboración con Sony y PlayStation.

LEGO Horizonte Aventuras

LEGO Horizonte Aventuras fue para Finales de 2024 Anunciado y se llevará a cabo al mismo tiempo. Para PlayStation, PC y Nintendo Switch Parece que la Xbox se ha quedado atrás por el momento. El mundo de Horizon ya se conoce por Horizon Zero Dawn de 2017 y Horizon Forbidden West de 2022, pero en el próximo juego podrás recorrer la tierra con una minifigura LEGO Aloy por primera vez, si así lo deseas. Dos colaboraciones Online o clásicamente en el sofá. Sin embargo, la fecha de lanzamiento y el precio oficial del juego aún no se han determinado.

Tractor

El primer tráiler de LEGO Horizon Adventures promete mucho humor, como lo conocemos por juegos LEGO anteriores. El tráiler también ofrece un enfoque relajado de los temas muy serios de los juegos originales: la propia LEGO habla en el comunicado de prensa de una historia “alegre”, que probablemente también estará dirigida a los niños. Mira el avance de LEGO Horizon Adventures a continuación:

el El mundo de LEGO Horizon Adventures ha sido completamente recreado utilizando ladrillos LEGO digitales.Este es particularmente el caso Muchas maquinas perceptible. Pudimos descubrir, entre otros, Thunderjaw, Watcher, Sabertooth, Broadhead y Shell-Walker. También se puede ver el cuello largo, aunque es mucho más grande que el set de cuello largo oficial LEGO 76989 de 2022.

LEGO Horizon Adventures está dirigido a fanáticos de los juegos Horizon, jóvenes y mayores, y se enfoca en explorar el mundo construido con ladrillos y luchar contra varias máquinas. También podrás personalizar la casa de tu Corazón de Madre en el juego, así como desbloquear nuevos diseños y atuendos para los personajes jugables Aloy y Varl. A diferencia de LEGO Bricktales, por ejemplo, no es posible colocar cada ladrillo digital individualmente, sino que se pueden utilizar decoraciones específicas.

Desarrollado por Studio Gobo y Guerrilla, el juego LEGO Playstation también ya está disponible para bien Horizon Games fue el responsable.

presione soltar

En la presentación de hoy del Summer Game Fest, anunciamos el nuevo juego de acción y aventuras LEGO: Horizon Adventures, que estará disponible para PlayStation 5, PC y Nintendo Switch a finales de 2024. Desarrollado en colaboración entre Guerrilla y Studio Gobo, LEGO®: Horizon Adventures™ ofrece una historia divertida y alegre inspirada en eventos del universo Horizon. En un futuro lejano, la Tierra está hecha de ladrillos LEGO y asombrosas máquinas parecidas a dinosaurios deambulan por el mundo. Aloy, la heroína principal del juego, es encontrada cuando era niña en una cueva y criada por un cazador canoso llamado Rost, quien la inicia en las enseñanzas de la naturaleza. Un día, Aloy se propone descubrir su verdadero destino. Dirigida por un holograma milenario de una científica llamada Elizabeth, Aloy debe enfrentarse a Helis, la líder de un grupo de adoradores del sol que obedecen a un misterioso mal antiguo. Pero hay mucho más por delante para Aloy y sus amigos, ya que su aventura los llevará a través de los picos de las montañas más altas y a las zonas de desove más escondidas, todo bellamente recreado con elementos LEGO. Sigue tu propia aventura o comparte la diversión con otro jugador a través del sofá o del modo cooperativo en línea*. Diseñado para juegos en pantalla dividida para dos jugadores, LEGO®: Horizon Adventures™ ofrece a familias y amigos la oportunidad de profundizar las relaciones a través del juego cooperativo. ¡También te espera mucha diversión con las piedras! Dale un nuevo aspecto a Motherheart Village y decórala para desbloquear edificios y decoraciones LEGO únicos. ¡Incluso puedes hacer atuendos divertidos para tus amigos! * Se requiere suscripción en línea para jugadores de consola.

¿Nuevos sets de LEGO Horizon?

Si bien puedes adentrarte en el mundo digital de LEGO Horizon a finales de año en lo que va Desafortunadamente, no se han anunciado otros conjuntos de colaboración de Playstation. Todavía no ha aparecido en los rumores. Después del LEGO 76989 Tallneck, ha habido un silencio desafortunado, y el hecho de que la versión LEGO de la máquina en el juego no sea la del set, hace que sea poco probable que otras máquinas aparezcan como sets de la misma manera.

Sin embargo, el juego, por supuesto, ofrece algunas máquinas geniales que ahora están construidas con LEGO, al menos en formato digital, por lo que tal vez podamos esperar más sets de LEGO Horizon para Zero Dawn, Forbidden West, Horizion Adventures o incluso una nueva parte de la serie. en el mundo de los videojuegos futurista. ¡Al menos mantenemos los dedos cruzados!

Conclusión sobre el tráiler de LEGO Horizon

LEGO Horizon Adventures parece un juego divertido y entretenido que promete mucha diversión en modo cooperativo. El mundo construido íntegramente con ladrillos LEGO se ve muy detallado en el primer tráiler y, por supuesto, da ganas de ver nuevos sets LEGO, de los que lamentablemente aún no se ha anunciado nada. Cualquiera que ame la saga LEGO Star Wars Skywalker probablemente también disfrutará de esta implementación. En colaboración con LEGO Fortnite, el mundo de los juegos LEGO continúa con fuerza y ​​puede esperar colaboraciones con desarrolladores de juegos populares, como Sony en este caso.

¿Qué opinas de LEGO Horizon Adventures? ¿El juego deja una buena impresión al verlo por primera vez? ¿Te imaginas jugarlo? ¿Las máquinas que has construido te dejan con ganas de más sets LEGO Horizon? ¡No dudes en escribir tu opinión sobre la colaboración digital de LEGO Playstation en los comentarios!

