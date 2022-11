Tráiler del lanzamiento del nuevo DLC Firesong

Lento pero seguro, Bethesda Softworks lleva la aventura de todo el año “Heritage of the Brits” a una conclusión digna en The Elder Scrolls Online. Coincidiendo con el lanzamiento de Firesong para PC y Mac, llega una nueva promo del juego que pretende llamar la atención sobre el final.

Canción de fuego es…

…la gran final…

… La historia actual de TESO

The Elder Scrolls Online: Firesong expande el ya masivo mundo de fantasía con la misteriosa isla de Galen. Este es el hogar del druida de Systen y amenaza con hundirse en el caos. Los jugadores luchan junto a la Liga de los Firmes contra la Orden de los Aspirantes. Aquellos que completen la historia de High Isle y Firesong también pueden participar en misiones adicionales con la expansión.

Además de Firesong, también se ha lanzado la actualización 36 de The Elder Scrolls Online. Entre otras cosas, esto ofrece etiquetas de destino para los oponentes, funcionalidad de texto a voz para chatear y la opción de ocultar camaradas en las ciudades. Si está interesado en más detalles, puede encontrarlos en En el sitio del juego leer. El 15 de noviembre, Firesong se lanzará para Playstation 4Y el PlayStation 5Y el xbox uno Y el Xbox X/S.